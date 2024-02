Call of Duty: Next: Treyarchs Shooter erscheint im Oktober sagt Spencer

Microsofts Phil Spencer sagte in einem internen Meeting, dass das nächste Call of Duty von Treyarch im Oktober erscheint.

Nachdem die Gerüchte zum angeblichen Strategiewechsel von Microsoft in Richtung Multiplattform sich wie ein Buschfeuer verbreitet hatten, setzte man in der letzten Woche ein internes Xbox Town Hall Meeting an.

Dort sprach auch Phil Spencer, der Chef der Gaming-Sparte bei Microsoft, zu verschiedenen Themen.

Bezüglich des nächsten Teils der Shooter-Reihe Call of Duty sagte er, dass das von Treyarch entwickelte Spiel im Oktober erscheinen wird.

Weitere Details zum genauen Namen oder dem Setting des Shooters nannte er nicht. Eine offizielle Ankündigung steht noch auch.