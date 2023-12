Call of Duty: Next: Modern Warfare 4 bereits in Entwicklung laut Gerücht

Infinity Ward soll Gerüchten zufolge bereits mit den Arbeiten an Call of Duty: Modern Warfare 4 begonnen haben.

Mit Call of Duty: Modern Warfare III ist der neuste Teil der Shooter-Reihe gerade mal ein paar Wochen alt, schon wird an einem Nachfolger gearbeitet.

Laut einem Bericht von Tom Henderson via Insider Gaming soll die Entwicklung an Call of Duty: Modern Warfare 4 bereits begonnen haben. Mehr Details gibt es dazu aber nicht.

Call of Duty: Modern Warfare III musste viel Kritik für seine geringe Entwicklungszeit von nur 18 Monaten einstecken, die eine kurze Spieldauer der Kampagne und nur aufbereitete Karten aus den Vorgängern hervorbrachte.

Laut dem Bericht soll Modern Warfare III eine sehr gute Performance hingelegt haben, weshalb man auch an einem weiteren Teil arbeitet, der wohl aber nicht vor 2026 erscheinen dürfte.