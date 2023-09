Call of Duty: Next: Das passiert als Nächstes im Shooter-Universum

Eine Roadmap verrät, was euch in den nächsten Wochen und Monaten in Call of Duty: Modern Warfare II+III bzw. Warzone erwartet.

Im Universum von Call of Duty stehen in den nächsten Wochen und Monaten einige Ereignisse an, darunter natürlich auch die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare III.

Eine Roadmap informiert euch jetzt übersichtlich über die anstehenden Termine.

So beginnt bereits nächste Woche Mittwoch Season 6 in Call of Duty: Modern Warfare II bzw. Warzone mit Spawn, neuen Waffen, Karten und mehr.

Ein Livestream zu Call of Duty: Modern Warfare III steht derweil für den 5. Oktober an. Dort dürfen Shooter-Fans voraussichtlich einen Blick auf den Mehrspieler werfen. Vielleicht schleichen sogar einige Untote herum.

Im Oktober findet dann auch die Open Beta für Modern Warfare III statt. Spieler auf Xbox-Konsolen haben darauf vom 12 bis 16. Oktober Zugriff. Wie und wann genau ihr die Beta spielen könnt, haben wir euch an dieser Stelle unlängst verraten.

Passend zu Halloween steigt am 17. Oktober das Event „Der Spuk“ in Modern Warfare II und Warzone, ehe der Vorabzugang zur Kampagne von Modern Warfare III am 2. November folgt.

Am 10. November ist dann die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare III.