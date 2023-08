Call of Duty: Modern Warfare III: Termine für Mehrspieler-Beta bekannt

Mit der Enthüllung des ersten Gameplays aus der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III wurden auch die Termine für die Mehrspieler-Beta des Shooters kommuniziert.

Auch in diesem Jahr haben Spieler auf PlayStation mit einem eigenen Wochenende exklusiv Zugriff auf die Mehrspieler-Beta vor allen anderen.

Für Xbox-Spieler beginnt die Beta am 12. Oktober, sofern sie eine der beiden Editionen vorbestellt haben. Ohne Vorbestellung dürfen Spieler die Beta dann ab dem 14. Oktober ausprobieren.

Call of Duty: Modern Warfare III Beta-Termine

Erstes Beta-Wochenende

06. bis 07. Oktober: Frühzugang für Vorbesteller auf PlayStation

08. bis 10. Oktober: Offene Beta für alle auf PlayStation

Zweites Beta-Wochenende

12. bis 13. Oktober: Frühzugang für Vorbesteller auf Xbox und PC bzw. offene Beta für alle auf PlayStation

14. bis 16. Oktober: Offene Beta für alle auf Xbox, PlayStation und PC

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November für Xbox Series X|S und Xbox One in den folgenden digitalen Editionen: