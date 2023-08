Train Sim World 4: Zugsimulation fährt im September vom Gleis

Autor:, in / Train Sim World 4

Euer Hobby. Euer Abenteuer. Euer Weg. Mit einer Vielzahl brandneuer Funktionen, die die Kreativität fördern, sowie einer Reihe aufregender neuer Strecken und Züge, ist es genau das, was Train Sim World 4 den Fans der beliebten Eisenbahnsimulation bieten will, wenn es Ende September erscheint.

Großbritannien: 100 Jahre Flying Scotsman: In TSW 4 als Simulation fahren

Für passionierte Eisenbahnfans und Hobbybastler bringt die exklusive Deluxe Edition mit dem Flying Scotsman einen legendären Namen in Train Sim World und gibt den Spielern die Möglichkeit, mit dem schnittigen Hochgeschwindigkeitszug Azuma von LNER auf der East Coast Main Line nach Doncaster zu fahren, wo er gebaut wurde. Die rekordverdächtige Dampflokomotive feiert im Jahr 2023 ihr hundertjähriges Jubiläum – das perfekte Jahr also, um in den virtuellen Führerstand zu steigen und die Ikone im Spiel zu steuern.

USA: Mit dem F125 in Kalifornien entlang von Hollywood-Schauplätzen

Auf der anderen Seite des Atlantiks kann die Kraft des amerikanischen Diesels mit dem F125 von Metrolink von der Union Station in Los Angeles bis nach Lancaster, Kalifornien, genutzt werden. Auf dem Weg dorthin werden die Spieler Schauplätze aus Hollywood-Filmen wie den LA River wiedererkennen und in einem der vielen Szenarien im Spiel sogar in das Geschehen eingreifen können.

Österreich: TSW4s erste Route durch die österreichischen Alpen

Neben brandneuen Lokomotiven, Strecken und Funktionen führt Train Sim World 4 mit Österreich auch ein neues Land ein. Die S-Bahn Vorarlberg-Linie schlängelt sich durch die Alpen bis zur österreichisch-deutschen Grenze bei Lindau, dank des nationalen Betreibers ÖBB und seines 4024 Talent EMU, mit dem Potenzial für weitere österreichische Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt.

Deutschland: Verbesserte Version der Strecke Dresden – Riesa

Und für die vielen deutschen Fans der Serie kommt die hochmoderne Railpool-Lokomotive BR 193 Vectron auf einer verbesserten Version der früheren Strecke Dresden – Riesa zum Einsatz. Dieser „Computer auf Rädern“ verfügt über eine Vielzahl interaktiver Bildschirme im Führerstand und wird auf der gesamten Strecke Dresden – Riesa mit verbesserter Beleuchtung und einem neuen Fahrplan sowie auf der S-Bahn Vorarlberg eingesetzt. Eine seltene Gelegenheit für ein und dieselbe Lokomotive, in zwei verschiedenen Ländern eingesetzt zu werden.

Ausführender Produzent Matt Peddlesden: „Mit allen neuen Zugbetreibern, allen neuen Zügen und sogar einem neuen Land, kombiniert mit bedeutenden neuen Möglichkeiten zum Spielen und Genießen der eigenen Zugsammlung, ist es wirklich aufregend zu sehen, wie viel Kontrolle und Kreativität Train Sim World 4 in die Hände der Spieler legt. Als begeisterter Eisenbahnfan freue ich mich sehr auf diese Veröffentlichung und kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Spieler damit anstellen.“

Die Erweiterung von Free Roam und Photo Mode sind ebenfalls wichtige neue Features im Spiel. Free Roam gibt den Spielern die Möglichkeit, in einem Sandkastenmodus zu spielen, Züge zu spawnen und Routen festzulegen, während der Fotomodus das Anhalten der Live-Action ermöglicht, um Winkel und Filter für die perfekten Eisenbahnfotos einzustellen.

Die Haptik des Controllers, die überarbeitete Punktevergabe und weitere grafische Verbesserungen an Beleuchtung und Wetter sind ebenfalls Teil der neuen Version, und auch die beliebten Kreativ-Tools Livery Designer und Scenario Planner erhalten eine Überarbeitung.

Ambitionierte PC-Nutzer können sogar auf den neuen PC-Editor in Beta zugreifen, der die gleichen Unreal-Engine-Tools freischaltet, mit denen Dovetail Games Spielabläufe, Strecken und Züge von Grund auf neu erstellt.

Für weniger ambitionierte Spieler und Neueinsteiger gibt es ein einfacheres HUD (Head Up Display), leichter zu steuernde Lokomotiven im Training Center und Vereinfachungen der Benutzeroberfläche, die das Fahren von Zügen in Train Sim World einfacher machen als je zuvor.

Insgesamt wird die Train Sim World 4: Deluxe Edition drei neue Strecken in Österreich, Großbritannien und den USA sowie das Training Center enthalten, außerdem Flying Scotsman- und Vectron-Lokomotiven und eine verbesserte Version der deutschen Strecke Dresden – Riesa als Addon.

Über Train Sim World 4

Train Sim World 4 wird von Dovetail Games entwickelt und veröffentlicht und erscheint am 26. September 2023 für Windows PC, PlayStation und Xbox-Konsolen. Es kann ab sofort digital auf Steam und im Epic Games Store, PlayStation Store und Microsoft Store vorbestellt werden.

Alle können mit einem Rabatt von mindestens 10 Prozent Nachlass auf allen Plattformen vorbestellt werden, wobei die Deluxe und Special Editionen einen fünf-tägigen Early Access und Bonus-Sticker für den Livery Editor bieten. Ein herunterladbarer Soundtrack ist ebenfalls bei Vorbestellungen auf Steam erhältlich, zusammen mit einem zusätzlichen 15-prozentigem Treuerabatt für Besitzer von Train Sim World 3.