Train Sim World 4: Neue Länder, neue Strecken, neue Lokomotiven

Autor:, in / Train Sim World 4

Train Sim World 4 erscheint am 26. September 2023 und bietet neue Länder, neue Strecken, neue Lokomotiven und vieles mehr.

Dienstag in einer Woche, am 26. September 2023 veröffentlicht Dovetail Games das Zugsimulationsspiel Train Sim World 4.

Hier gibt es viel zu entdecken: Besonders interessant für Spieler in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ist die neue Route, die von Lindau (am Bodensee) bis nach Bludenz führt.

Es sind auf der Strecke der S-Bahn Voralberg 28 Stationen anzufahren. Das war für die Entwickler eine sehr große Herausforderung. Aber auch völlig neue Landschaften wie die Alpen oder Signale, die in Deutschland anders aussehen, als in Österreich, haben den Spiele-Entwicklern viel Recherche abverlangt.

Zusätzlich kann die Route auch mit einer neuen Lokomotive, dem Vectron, befahren werden. In einem Dev Diary und auf neuen Train Sim World 4 Screenhots hat das Team von Dovetail Games zusammegefasst, welche Neuerungen in Bezug auf Strecken und Lokomotiven die Spieler erwarten: