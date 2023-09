Autor:, in / Sonic the Hedgehog

Der ikonische SEGA-Held Sonic the Hedgehog flitzt im „Speed Star“ über die Carrera GO!!! Autorennbahn.

Der ikonische SEGA-Held Sonic, bekannt aus der Welt der Videospiele, flitzt ab sofort mit Highspeed auf der heimischen Carrera Autorennbahn!

Fans dieser kultigen Spiele können sich auf den blauen Igel Sonic the Hedgehog und sein Rennauto „Speedstar“ in den Sets Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog“ (Battery Operated), Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog 4.9“ und Carrera GO!!! Challenge „Sonic the Hedgehog“ freuen. Die Carrera GO!!! Sonic Sets sind ein absolutes Highlight für alle Sonic-Fans der Videospiele und Filme.

Auf der Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog 4.9“ Autorennbahn starten Spieler in ihre Rennabenteuer. Die detailgetreuen Nachbildungen der ikonischen Videospiel-Rennwagen flitzen über die 4,9 Meter lange Strecke und bieten ein abenteuerliches Rennerlebnis voller Action und Geschwindigkeit.

In diesem Set düsen die beiden Helden Sonic, in seinem super-schnellen Sportwagen „Speed Star“ und Shadow in seinem „Dark Reaper“ Rennauto, mit Vollgas durch über die Ziellinie.

Dank Handregler mit Turbo Button lassen die Rennfahrer die beiden ikonischen Konkurrenten in absoluter Höchstgeschwindigkeit über die Autorennbahn flitzen.

Neben Geraden, auf denen Sonic und Shadow ihre volle Geschwindigkeit beweisen, heißt es enge Kurven und den rasanten Looping zu überwinden – dem Fahrspaß sind damit keine Grenzen gesetzt. Fans können mit dem blauen Videospiel-Igel auch auf der batteriebetriebenen Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog“ auf 4,3 m Länge Geschwindigkeitsträume wahr werden lassen.

In der neuen 1-Player Challenge Reihe und dem Set Carrera GO!!! Challenge „Sonic the Hedgehog“, können Fahrer auf einspurigen Bahnen allein neue Rekorde aufstellen oder abwechselnd mit Freunden Rundenrekorde brechen.

Dank der offiziellen SEGA-Lizenz sieht der Wagen dem Original von Team Sonic Racing zum Verwechseln ähnlich und begeistert Carrera und Sonic the Hedgehog-Fans gleichermaßen.

Die sechs Meter lange Strecke, die der Held meistern muss, bietet einige Tücken, denn neben Highspeed-Geraden, auf denen Sonic seine rekordverdächtige Geschwindigkeit zeigen kann, muss er außerdem Steilkurven, einen Fly-Over und einen rasanten blauen Looping bewältigen.

Der High Speed Track sorgt für absolute Höchstgeschwindigkeiten. Jedoch entscheidet der Druck auf den Turbo Button über den Sieg! Dank diesem erreichen die Fahrzeuge Topgeschwindigkeiten, die durch den eingebauten Rundenzähler mit Timer-Funktion genau gemessen werden können.