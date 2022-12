Sonic the Hedgehog: Noch viel mehr vom blauen Igel im Jahr 2023

Autor:, in / Sonic the Hedgehog

SEGA deutet an, dass es noch mehr Sonic the Hedgehog-Neuigkeiten im Jahr 2023 geben wird.

SEGA sieht das Jahr 2022 als eines der größten Meilensteine in der Geschichte von Sonic the Hedgehog an. Kein Wunder, denn mit zwei Spielen (Sonic Origins und Sonic Frontiers), einem Kinofilm, einer Netflix-Serie und weiteren Fanartikeln, war Sonic the Hedgehog überall Thema.

In einem Gespräch mit dem Famitsu-Magazin sagte Studioleiter Takashi Iizuka, dass die Sonic-Fans erwarten können, dass Sonic auch im Jahr 2023 vertreten sein und man das Momentum weiter nutzen wird.

„Das letzte Jahr war das größte Jahr in der Geschichte von Sonic, angefangen mit der Filmfortsetzung, gefolgt von der Veröffentlichung der neuen Spiele Sonic Origins und Sonic Frontiers und der Netflix-Animation Sonic Prime“, gab Takashi Iizuka bekannt. „In diesem Jahr bereiten wir eine zweite Welle vor, die die Fans begeistern und den Schwung beibehalten wird. Wir haben bereits die Verteilung zusätzlicher Inhalte für Sonic Frontiers angekündigt, aber es wird noch viel mehr kommen, also bleibt dran.“

SEGA plant also nicht nur neue Story und kostenlose Inhalte für Sonic Frontiers im Jahr 2023, sondern wird weitere Überraschungen für alle Sonic the Hedgehog-Fans vorbereiten. Allem Anschein nach gehören dazu auch neue LEGO-Sets, die bereits im Netz aufgetaucht sind.