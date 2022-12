Adventskalender: Tür 23 mit Thrustmaster T128-Lenkrad, Saints Row Notorious Special Edition, Turtle Beach Recon Cloud Controller und mehr geöffnet

Im Xboxdynasty Adventskalender 2022 verstecken sich heute zum vorletzten Mal tolle Preise. Schaut euch jetzt an, was es heute zu gewinnen gibt.

Der Xboxdynasty Adventskalender öffnet heute zum vorletzten Mal ein Türchen für euch und für dieses Türchen gelten besondere Regeln.

Wer fünf Kommentare bis zum 28.12.2021 um 23:59 Uhr sammelt, nimmt automatisch an dieser Auslosung teil. So könnt ihr euch ganz in Ruhe auf die Festtage konzentrieren und zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mitmachen.



Den Anfang macht heute das Thrustmaster T128, Force-Feedback-Rennlenkrad mit Magnetischen Pedalen im Wert von 199,99 Euro.

Spürt das Fahrgefühl dank HYBRID DRIVE-Force-Feedback über das Lenkrad, genießt ein vollkommen realistisches Erlebnis und verbessern Sie Ihr fahrerisches Können. Optimieren Sie Ihre Fahrlinien, kontrollieren Sie Ihre Drifts und überlisten Sie Ihre Konkurrenten mit dem T128 und dem dazugehörigen T2PM-Pedalset, welche beide mit zuverlässiger, ultrapräziser Magnettechnologie ausgestattet sind.

Die HYBRID DRIVE-Technologie im Force-Feedback-System lässt den Gamer alle unterhaltsamen, intuitiven Gefühle des Fahrens erleben. Das Gewicht der einzelnen Fahrzeuge, Unebenheiten und Stöße, der Verlust der Reifenhaftung in Kurven und die Beschaffenheit der Fahrbahn können über das Lenkrad wahrgenommen werden – für ein realistisches Rennerlebnis, das Ihren Rennfahrerinstinkt wecken wird.

Dank der H.E.A.R.T-Magnettechnologie ermöglichen die Schaltwippen superschnelle Schaltvorgänge (30 ms Reaktionszeit) mit einem klaren und präzisen Schaltgefühl für sportliche Performance und zur Vermeidung von Fahrfehlern.

Diese patentierte Technologie, die über ein kontakt- und friktionsloses Magnetsystem erfolgt, sorgt für eine überragende Haltbarkeit über lange Zeit.

Mit der 4-farbigen LED-Leiste können Sie die Motordrehzahl überwachen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Die LEDs blinken, wenn Sie in einen höheren Gang schalten müssen, sodass Sie Ihre Schaltvorgänge optimieren können.

Doch damit nicht genug, denn ihr könnt dazu noch eine unglaubliche Saints Row Notorious Edition für Xbox inklusive Press-Kit im Wert von über 220,- Euro gewinnen:

Die Saints Row Notorious Special Edition beinhaltet Folgendes:

Saints Row in der Notorious-Edition inkl. Steelbook

Reisetasche

LED-Lampe

LED-Maske

Socken

Grillschürze

Tequila-Gläser

Flaschenöffner

King-Size-Microfasertuch

Außerdem wartet ein Turtle Beach Recon Cloud auf einen stolzen neuen Besitzer:

Der Hersteller Turtle Beach stellte jetzt mit dem Recon Cloud Controller einen neuen Controller vor, der für kabelloses Gaming auf Android 8.0+ Geräten, Windows PCs sowie für kabelgebundenes Gaming auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PCs konzipiert wurde.

Ganz neu beim Recon Cloud: Spiele mit Bluetooth-Konnektivität für Geräte mit Android 8.0+ und Windows 10/11-PC auch kabellos. Die verstell- und abnehmbare Clip-Halterung bietet eine sichere Befestigung für Smartphones, während ihr dank des langlebigen kabellosen Akkus über 30 Stunden lang auf Xbox Game Pass, Stadia, Steam Link und mehr spielen könnt.

Außerdem übernimmt der Recon Cloud beliebte Funktionen des Recon Controllers, wie Superhuman Hearing, EQ-Voreinstellungen, ergonomische Cooling Grips und Vibrationsfeedback der nächsten Generation.

On top gibt es noch die The Chant Limited Edition und ein T-Shirt in der Größe L zu gewinnen. Hier bekommt ihr in einer limitierten Ausgabe folgende Inhalte: Das Spiel, The Glory Island Art Book, The Chant Original Soundtrack (komponiert von Paul Ruskay) sowie die beiden DLCs 70er-Jahre Filter und 70er-Outfit, inspiriert vom ursprünglichen Kult. Zu guter Letzt gibt es 5x Train Station Renovation zu gewinnen.

XboxDynasty Adventskalender Preise

Thrustmaster T128, Force-Feedback-Rennlenkrad im Wert von 199,99 Euro

Saints Row Notorious Edition + Press-Kit im Wert von über 220,- Euro Saints Row in der Notorious-Edition inkl. Steelbook Reisetasche LED-Lampe LED-Maske Socken Grillschürze Tequila-Gläser Flaschenöffner King-Size-Microfasertuch

Turtle Beach Recon Cloud im Wert von 99,99 Euro

The Chant Limited Edition + T-Shirt (L)

5x Train Station Renovation

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln

Wer fünf Kommentare bis zum 28.12.2021 um 23:59 Uhr sammelt, nimmt automatisch an dieser Auslosung teil. So könnt ihr euch ganz in Ruhe auf die Festtage konzentrieren und zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mitmachen.



Hinweis: Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Wie bei allen Gewinnspielen gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Der Versand der Preise wird zum Teil erst in der zweiten Januar-Woche erfolgen.

Falls ihr uns in Zukunft weiter unterstützen möchtet, dann hinterlasst einen „Follow“ auf unseren Kanälen und teilt dieses Türchen mit euren Freunden:

Das gesamte XboxDynasty Team drückt allen Teilnehmern die Daumen. Dieser Kalender ist unser Dank an euch für euren Support und euer Vertrauen in uns.

Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, eine seltene und streng limitierte Fallout Pip-Boy Edition zu gewinnen. Hier geht es zum Gewinnspiel:

Doch damit nicht genug, denn bis zum 24. Dezember 2022 um 23:59 Uhr könnt ihr zusätzlich noch eine Gotham Knights Collector’s Edition im Wert von 399,99 Euro (UVP) gewinnen. Hier geht es zum Gewinnspiel: