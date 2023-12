Adventskalender: Tür 21 Gewinner ausgelost

Autor:, in / Adventskalender

Im XboxDynasty Adventskalender 2023 verstecken sich jeden Tag tolle Preise. Schaut euch jetzt an, was es heute zu gewinnen gibt und teilt das Türchen mit euren Freunden!

Im XboxDynasty Adventskalender verstecken sich täglich zahlreiche Spiele und großartige Preise, die wir unter allen Teilnehmern verlosen.

Jeden Tag habt ihr die Möglichkeit, mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News des Tages grandiose Preise zu gewinnen.

XboxDynasty Adventskalender Preise

Das Gaming-Headset ZOLA von Teufel bringt Farbe ins Spiel und vereint besten Klang und Komfort mit außergewöhnlicher Individualisierbarkeit. Das in zwei Grundfarben erhältliche Basismodell des Kopfhörers lässt sich über die sechs verschiedenen Farbsets von Ohrpolster, Mikrofonschutz sowie Ohrmuschel-Cover nach Lust und Laune personalisieren und individuell gestalten. Klanglich sorgt DTS Headphone:X®2.0 dabei für beeindruckenden 7.1-Binaural-Surround-Sound am PC und ermöglicht beim Spielen das Orten von Gegnern, bevor man sie siehst. Der abnehmbare, einstellbare Mikrofonarm mit HD-Kondensator-Mikrofon sichert beim ZOLA auch in lauter Umgebung eine optimale Sprachverständlichkeit. Wert: 129,99 €

Das Teufel Zola gibt es in zwölf verschiedenen Farben, wie ihr auf dem Bild sehen könnt. Der Gewinner kann sich seine Wunschfarbe selbst aussuchen und dann wird das Headset direkt verschifft.

Call of Duty: Modern Warfare II – Vault Edition

Kona II: Brume

5x Anthology of Fear

Jusant

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln

Tägliche Gewinne: Um täglich bei der „XboxDynasty Adventskalender Auslosung“ dabei zu sein, müsst ihr jeden Tag mindestens fünf Kommentare zu fünf unterschiedlichen News verfassen. Jeder, der fünf Kommentare zu fünf verschiedenen News am Tag verfasst hat, landet automatisch in der täglichen Auslosung.

Ablauf: Täglich öffnen wir in den News des Tages ein Türchen im Adventskalender. Mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News des Tages sammelt ihr eure Teilnahme und nehmt automatisch an der täglichen Adventskalender Auslosung teil.

Wer weniger Kommentare am Tag schreibt, landet nicht in der täglichen Auslosung.

Hinweis: Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Spam-Hinweis: Beim XboxDynasty Adventskalender geht es darum, seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu fünf unterschiedlichen News-Themen zu hinterlassen und nicht fünfmal unter die Adventskalender News zu posten.

Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit einer Meinung zum Thema zu fünf unterschiedlichen News am selben Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung sofort ausschließen und gegebenenfalls sperren.

Wie bei allen Gewinnspielen gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Das gesamte XboxDynasty Team drückt allen Teilnehmern die Daumen und wünscht euch eine tolle Adventskalender-Zeit! Dieser Kalender ist unser Dank an euch für euren Support und euer Vertrauen in uns.

UPDATE: Die Gewinner wurden ausgelost – Glückwunsch!

Das Gaming-Headset ZOLA von Teufel: JanisJoplin

Call of Duty: Modern Warfare II – Vault Edition: xbox4ever

Kona II: Brume: BasDom

Jusant: Blackfox

5x Anthology of Fear

Anthology of Fear: Rodand23

Anthology of Fear: EvilGremlin

Anthology of Fear: KingKorn

Anthology of Fear: Chris0071234

Anthology of Fear: burito361