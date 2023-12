Adventskalender: Bonus-Gewinnspiel mit 22 Spielen von ININ für Xbox

Der XboxDynasty Adventskalender geht weiter und bietet euch neben täglichen Türchen weitere Bonus-Gewinnspiele an.

Ein sechstes Bonus-Gewinnspiel präsentieren wir euch heute in Zusammenarbeit mit ININ. Die ININVasion beschert euch sechs Spiele für Xbox, wie wir bereits berichtet haben.

Mit dabei sind Pocky & Rocky: Reshrined, Panorama Cotton, Cotton 100%, Clockwork Aquario, ULTRACORE und Irem Collection 1. Alle Spiele sind seit dem 7. Dezember in digitaler Form für die Xbox erhältlich. Folgend stellen wir euch die einzelnen Spiele vor uns verraten euch, wie ihr beim Gewinnspiel mitmachen könnt, um 1 von 22 Spielen gewinnen zu können.

1x Pocky & Rocky: Reshrined

Die Abenteuer von Pocky & Rocky gehen in dieser rasanten Fortsetzung der Reihe von NatsumeAtari und Tengo Project weiter. Dieser Shoot’em Up, der 2022 veröffentlicht wurde, wird am 7. Dezember 2023 in die Xbox-Familie aufgenommen. Spielt als Pocky, Rocky oder einen der drei neuen Charaktere und stellt euch im neuesten Teil der Serie der Wut der Monster in den Bergen!

1x Irem Sammlung Vol. 1

Es ist an der Zeit, mit einigen der härtesten SHMUPs der Spielegeschichte zu beginnen! Die Irem Collection Vol. 1 gibt einen Einblick in die glorreichen Tage der Irem Corporation, die in den 1980er und frühen 1990er Jahren mehrere Arcade-Spiele entwickelt hat.

ININ bringt mit der Irem Collection die kultigsten Irem-Spiele zurück. Das erste Volume enthält die teilweise schwierigsten SHMUPs Image Fight 1, Image Fight 2 und X-Multiply. Kämpft gegen Aliens, erobert die Menschheit zurück und testet eure Fähigkeiten.

5x Clockwork Aquario

Der lange verschollen geglaubte Guinness-Weltrekordhalter für die längste jemals gemessene Spielentwicklungszeit, Clockwork Aquario, ist nun bereit, am 7. Dezember 2023 auf Xbox veröffentlicht zu werden. Nach 30 Jahren Entwicklungszeit erstrahlt das Spiel durch die Zusammenarbeit von ININ, SLG und dem Westone-Team in neuem Glanz.

Wählt euren Lieblingscharakter und bezwingt mit Huck Londo, Elle Moon oder dem Riesenroboter Gush verschiedene Gegner und einzigartige Bosse – allein oder zusammen mit eurem Lieblingsspieler 2 im Koop-Modus!

Springt und rennt durch eine bunte, verpixelte Fantasiewelt, hebt eure Feinde auf und werft sie, trefft mehrere gleichzeitig, um einen Multiplikator zu erhalten, und schraubt euren Highscore hoch.

5x ULTRACORE

Zur Xbox-Familie gehört auch das 16-Bit-Run ’n Gun-Spiel Ultracore. Ein wahrer Liebesbrief an klassische 2D-Actionspiele mit kompliziertem Leveldesign, tonnenweise Geheimnissen, die es zu entdecken gilt, und zahlreichen Zwischen- und Endbossen.

Ursprünglich von DICE für Genesis und Amiga in den 90er Jahren entwickelt, wurde Ultracore 1994 von Psygnosis kurz vor der Veröffentlichung eingestellt. Entdeckt und wiederbelebt von Strictly Limited Games und ININ im Jahr 2019, ist Ultracore endlich bereit, am 7. Dezember 2023 auf Xbox veröffentlicht zu werden.

5x Cotton 100%

Cotton 100% ist der zweite Teil der Cotton-Reihe und ein actiongeladenes, verrücktes horizontales Side-Scrolling-Abenteuer. Die Geschichte beginnt, als der böse Bösewicht Wool die wertvollen Sieben Weiden stiehlt und die Welt in völlige Dunkelheit fällt. Die Feenkönigin Velvet schickt ihre Feenanhängerin Silk und die von den Weiden besessene Hexe Cotton aus, um die Weiden zurückzuholen.

Spielt als Cotton und Silk in diesem fröhlichen und farbenfrohen 90er-Jahre-Rückspiel – fliegt auf eurem Besen durch die 5 bezaubernden Level und vernichtet die Monster mit euren magischen Kräften.

5x Panorama Cotton

Ursprünglich 1994 veröffentlicht, ist Panorama Cotton der dritte Teil der Cotton Cute ‚em up-Franchise und die Fortsetzung von Cotton 100%. Spielt als Nata de Cotton, eine chaotische Hexe mit einem unstillbaren Verlangen nach einer magischen Süßigkeit namens Willow, und ihre treue Feenbegleiterin Silk.

Als die Welt wieder einmal von bösen Mächten bedroht wird, liegt es an Cotton und Silk, sie zu retten … oder besser gesagt … die Willow zu retten. Besiegt die bösen Schergen in diesem Third-Person-Shooter und holt euch Panorama Cotton für Xbox.

Adventskalender Bonus-Gewinnspiel Preise

22 Spiele von ININ für Xbox – Aufteilung: 1x Pocky & Rocky: Reshrined 1x Irem Sammlung Vol. 1 5x Clockwork Aquario 5x ULTRACORE 5x Cotton 100% 5x Panorama Cotton



Adventskalender Bonus-Gewinnspiel Gewinnspielregeln

Sammelt vom 1. bis zum 24. Dezember 2023 mindestens 1000 XD-XP und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung vom ININ Bonus-Gewinnspiel teil.

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln

Tägliche Gewinne: Um täglich bei der „XboxDynasty Adventskalender Auslosung“ dabei zu sein, müsst ihr jeden Tag mindestens fünf Kommentare zu fünf unterschiedlichen News verfassen. Jeder, der fünf Kommentare zu fünf verschiedenen News am Tag verfasst hat, landet automatisch in der täglichen Auslosung.

Ablauf: Täglich öffnen wir in den News des Tages ein Türchen im Adventskalender. Mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News des Tages sammelt ihr eure Teilnahme und nehmt automatisch an der täglichen Adventskalender Auslosung teil.

Wer weniger Kommentare am Tag schreibt, landet nicht in der täglichen Auslosung.

Hinweis: Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Spam-Hinweis: Beim XboxDynasty Adventskalender geht es darum, seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu fünf unterschiedlichen News-Themen zu hinterlassen und nicht fünfmal unter die Adventskalender News zu posten.

Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit einer Meinung zum Thema zu fünf unterschiedlichen News am selben Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung sofort ausschließen und gegebenenfalls sperren.

Wie bei allen Gewinnspielen gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

