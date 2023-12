Deceit 2: Kein Wort mehr zur Konsolenversion

Autor:, in / Deceit 2

World Makers, ein unabhängiges Studio, das sich auf die Entwicklung Multiplayer-Sandbox-Spiele spezialisiert hat, freut sich, ein umfangreiches Weihnachts-Update für seinen Social-Deduction-Thriller Deceit 2 anzukündigen. Dieses ist bereits für PC erschienen.

Diese Updates versprechen, das Spiel zu neuen Höhen zu führen, und bieten ein neues Weihnachtsereignis, frische Kosmetika, aktualisierte Gameplay-Erfahrungen und eine immersive Wendung in der Weihnachtszeit.

Pünktlich zu den Feiertagen führt Deceit 2 ein schauriges Weihnachtsereignis ein, das euer Spielerlebnis in einen festlichen Albtraum verwandelt. Bis zum 4. Januar 2024 könnt ihr euch mit weihnachtlichen Dekorationen, thematischen Skins und vielem mehr in die Weihnachtsstimmung versetzen. Sammelt weihnachtliche „Freude“, indem ihr Gegenstände beim Händler besorgt und sie gegen exklusive, herrlich gruselige Belohnungen eintauscht. Das Weihnachtsereignis soll der Welt von Deceit 2 einen Hauch von Fröhlichkeit verleihen und das Täuschen eurer Freunde in dieser fröhlichen Jahreszeit noch spannender machen.

Xbox- und PlayStation-Spieler schauen dabei in die Röhre, denn während es im Oktober noch hieß, dass man den Plan verfolge, die Konsolenversion von Deceit 2 im November zu veröffentlichen, gibt es bis heute kein Wort zum Spiel für Konsole.

Sobald die Optimierungen für PC erhältlich seien, wollte sich das Studio der Konsolenfassung widmen, hieß es noch vor zwei Monaten, um Deceit 2 für Xbox Series X/S und PlayStation 5 zu veröffentlichen. Daraus wird anscheinend nichts mehr – zumindest in diesem Jahr.