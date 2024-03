Deceit 2: Erscheint im April als Free-to-Play-Modell

Autor:, in / Deceit 2

World Makers freut sich, bekannt geben zu können, dass der PC-Relaunch ihres sozialen Deduktionsthrillers Deceit 2 heute live ist.

Ursprünglich im September 2023 veröffentlicht, hat das World Makers-Team aktiv auf seine Community gehört und Änderungen und Verbesserungen nicht nur am Spiel, sondern auch am Preis vorgenommen: Deceit 2 wird zum heutigen Relaunch auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt, um mehr Spieler im Ritual willkommen zu heißen, und kündigt sein Erscheinen auf PlayStation und Xbox für den 3. April an.

Zeitgleich mit der heutigen Veröffentlichung erhält das Spiel seine erste Premium-Inhaltserweiterung, das Werwolf-Paket, das einen neuen Terror, eine Spielerrolle, einen Gegenstand und eine Karte enthält.

Deceit 2 ist ein soziales Deduktions-Horrorspiel, bei dem zwei von Ihnen infiziert wurden.

Während die Infizierten die Befehle des bösartigen Spielleiters ausführen, müssen die Unschuldigen zusammenarbeiten, um dem Ritual zu entkommen und herauszufinden, wer sich gegen sie verschworen hat.

Verdächtigt ihr jemanden? Versammelt euer Team, um das Verbannungsritual einzuleiten. Um die Dinge noch chaotischer zu machen, könnt ihr jetzt auch als drittes Team, die Verfluchten, spielen, die nur auf sich selbst aus sind. Wenn es an der Zeit ist, jemanden zu verbannen, wählt weise; eine falsche Anschuldigung kann Zweifel säen und Verbündete in Feinde verwandeln.

Eure Entscheidungen prägen das Spiel und machen jedes Match zu einem einzigartigen Kampf des Verstandes. Könnt ihr den Spielleiter überlisten und dem Ritual entkommen, oder werdet ihr zu einer weiteren Figur in seinem verdrehten Spiel?

„Es war keine leichte Entscheidung, auf ein Free-to-Play-Modell umzusteigen, aber wir glauben, dass es die richtige Entscheidung war, um die Einstiegshürde zu senken und sicherzustellen, dass mehr Leute Deceit 2 genießen können“, sagt James Thompson, CEO von World Makers. „Für die Spieler, die das Spiel bereits vor dem Free-to-Play-Relaunch gekauft haben, werden wir den Werwolf-DLC, 3 Crypt Keys, Ingame-Währung und einen Season One Pass kostenlos zur Verfügung stellen, um unsere Wertschätzung für ihre frühe und anhaltende Unterstützung auszudrücken.“

Der Werwolf-DLC enthält den Wyrtorn-Terror, einen Werwolf und den ersten Terror, der seit dem Start des Spiels hinzugefügt wurde. Außerdem wird er die Rolle des Chemikers enthalten, einen neutralen Fluch, der alle anderen Mitglieder der Gruppe vergiften muss, um das Ritual zu gewinnen.

Eine neue Karte, Projekt Wurgen, wird ebenfalls verfügbar sein. Sie spielt in einer korrupten Einrichtung, die Zeuge vieler unmenschlicher Experimente an Tieren war, die zur Erschaffung des Wyrtorns führten. Dieser neue Schauplatz wird allen Spielern kostenlos zur Verfügung stehen, so dass ihr euch mit jedem zusammenschließen könnt, unabhängig davon, ob er die Erweiterung besitzt oder nicht.

Die neue Free-to-Play-Ära von Deceit 2 führt auch Seasons ein, Events, die viele neue Freischaltungen bringen, um die Spielzeit zu belohnen.

Die Pre-Season ist jetzt live im Spiel, und Season One mit dem Titel „Humble Beginnings“ startet am 3. April und bringt Skins, Ladebildschirme und mehr.

Die erste Ladung an Belohnungen wird mit dem Start des Events freigeschaltet, der Rest folgt kurz darauf.

Ihr solltet auch ein Auge auf ein Oster-Event werfen – das kommt bald! Neue Saisons sind alle zwei Monate geplant und bieten immer wieder neue Gründe, um zum Terror zurückzukehren!