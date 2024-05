Forza Motorsport 2023: Matchmaking, KI und mehr wird verbessert

Für das Rennspiel Forza Motorsport wird Turn10 auch weiterhin monatliche Updates herausbringen, die auf internen Planungen basieren.

Jedoch werden sich die Prioritäten zugunsten der Wünsche und Vorschläge der Community verschieben. Ein Beispiel dafür war die Umsetzung des Systems zur Verbesserung der Fahrzeuge beim Aufrüsten. So hatte man etwa alle Teile von Stufe 1 freigeschaltet und den Umtausch von Credits in Autopunkte ermöglicht.

Und was können Spieler in den kommenden Monaten in den Updates erwarten? Mit weiteren Strecken, einem Zuschauermodus und Ausdauerrennen sowie einem Radar für die Fahrzeugannäherung nennt der Entwickler so einiges.

Weiterhin wird es Änderungen an den Forza GT-Fahrzeugklassen geben und Logitech TrueForce soll unterstützt werden.

Für den Mehrspieler stellte man zudem bedeutende Änderungen vor, die man in einem Artikel näher erläuterte.

Sicherheitseinstufung und Matchmaking

Mit dem nächsten Update wird man demzufolge die Sicherheitseinstufung von Fahrern genauer bewerten und seinen Matchmaking-Algorithmus aktualisieren. Spieler mit ähnlicher Sicherheitseinstufung will man damit zusammenbringen.

Turn 10 schreibt über zur Änderung bei der Sicherheitseinstufung:

„Erstens haben wir mit dem Update der nächsten Woche die Berechnung der Sicherheitseinstufung überarbeitet, indem wir die Anzahl der vorherigen Rennen, die wir zur Bestimmung eurer Sicherheitseinstufung verwenden, von 10 auf 20 erhöht haben. Dadurch wird ein größeres Augenmerk auf eure längerfristigen Renntrends gelegt.“ „Ein sicherer Rennfahrer mit einem schlechten Rennen von 20 wird kaum Auswirkungen auf seine Sicherheitsbewertung haben. Ein Spieler mit einer niedrigen SR mit einem sauberen Rennen von 20 wird nur geringe Auswirkungen auf seine Bewertung haben. Das bedeutet auch, dass es länger dauert, bis die Spieler ihre SR erhöhen können.“ „Zusätzlich zur Verlagerung auf längerfristige Renntrends werden Kollisionen bei der Bestimmung der SR stärker gewichtet. Spieler mit vielen FRR-Strafen werden sehen, dass ihre SR schneller als bisher sinkt.“

Für das Matchmaking bedeuten die Änderungen, dass Spieler mit dem aktualisierten Suchalgorithmus mit Spielern einer ähnlichen Sicherheitsbewertung zusammen spielen.

Dazu heißt es: „Für das Matchmaking haben wir den Suchalgorithmus aktualisiert, um nach einem engeren Bereich von Sicherheitsbewertungen im Vergleich zu euren eigenen zu suchen. Zum Beispiel sollten Spieler mit einer „S“-Sicherheitsbewertung nicht mehr mit Spielern mit einer „E“- und „D“-Sicherheitsbewertung zusammenpassen.“

Um mögliche Bedenken bei den Forza Race Regulations zu entkräften, die durch diese Anpassungen in der Community auftreten, wird man in naher Zukunft entsprechende Änderungen prüfen.

Forza Race Regulations

Zu den Änderungen, die man schrittweise einzuführen plant, gehören:

Strafen für Fahrer, die hinten auffahren

Bestrafung von Spielern, die wiederholt Verstöße gegen niedrige Geschwindigkeiten durch seitliches Ausweichen verursachen

Bestrafung von Spielern für Einschläge mit geringer Relativgeschwindigkeit, die verziehen werden sollten

scheinbar kleine Streckenkürzungen, die zu hohe Strafen nach sich ziehen

fast identische Vorfälle abseits der Strecke, die zu unterschiedlichen Strafzeiten führen

die Bestrafung von Spielern für unvermeidbare Kontakte.

Künstliche Intelligenz

Mit einem nächsten Update für die Künstliche Intelligenz will man unnötiges Bremsen insgesamt reduzieren. Das schließt „überholen, 2 Autos breit in Kurven, am Scheitelpunkt von Kurven und auf Geraden“ mit ein.

Weitere Bereiche der KI werden zukünftig optimiert, darunter eine Verbesserung beim Überholen in Mehrklassen- und Langstreckenrennen, die man bald einführen wird.