Forza Motorsport 2023: Maple Valley bekommt Mobil 1-Anstrich

Feiert 50 Jahre Mobil 1 mit „Mobil 1 Presents Maple Valley“ in Forza Motorsport 2023. Schaut euch die neue Streckenbeschilderung in Forza Motorsport an, wenn ihr das nächste Mal durch die geschwungenen Kurven und wunderschönen Wälder von Maple Valley rast, und freut euch auf eine Reihe aufregender Rivals-Events im Spiel, die später in diesem Sommer beginnen.

Dazu gibt es weitere Details zu Forza Motorsport 2023 Update 8 und die Patch-Notes warten auch schon in der Boxengasse auf euch.