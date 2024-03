Treasures Of The Roman Empire: Rätselspiel führt heute in das Römische Reich

Autor:, in / Treasures Of The Roman Empire

Das Rätselspiel Treasures Of The Roman Empire ist jetzt für Xbox-Konsole erhältlich.

Der Indie-Entwickler Strange Beat Games gibt die Veröffentlichung von Treasures Of The Roman Empire für Xbox One und Xbox Serie X|S zum Preis von 6,99 Euro bekannt.

Treasures Of The Roman Empire ist in der Stadt Rom angesiedelt, als das Römische Reich auf seinem Höhepunkt war. Ihr spielt einen Gentleman-Dieb, dessen Ziel es ist, die Schätze der Römer wie Diamanten, Halsketten und Sesterzen zu erbeuten, die in der Umgebung oder im Verborgenen liegen.

Um euer Ziel zu erreichen, müsst ihr oft den Bürgern bei ihren täglichen Aktionen helfen, Mechanismen aktivieren, an wilden Wagenrennen und Logikspielen teilnehmen.

Ihr habt die Möglichkeit, einige ikonische Orte in Rom zu besuchen, an einem Wagenrennen im Circus Maximus teilzunehmen oder einen angenehmen Abend im Kino zu verbringen und Ryse: Son of Rome zu sehen.

Treasures Of The Roman Empire hat einen Soundtrack (Musik und Gesang) von Matthew Malley, einem der Gründer der amerikanischen Gruppe Counting Crows. Die ersten beiden Klänge sind episch und passen zum Spiel. Wenn ihr eine Begleitung mit einer Indie-Seele wollt, dann kann Treasures Of The Roman Empire auch mit der Musik von Matthew Malley gespielt werden. Der Soundtrack kann im EXTRA-Bereich freigeschaltet werden, indem man ihn einfach aus den drei verfügbaren Tracks auswählt.

Natürlich bietet das Spiel auch 17 Erfolge mit insgesamt 1000 Punkten.

Features

Ihr besucht einige der schönsten historischen Monumente Roms

Logik- und Arkade-Minispiele wie Nonogramme, Finde den Unterschied, Spielautomat, Tic Tac Toe, versteckte Objekte, Pferderennen und mehr!

Mehr als 30 Levels voller Humor

Gaststars

14 Sprachen werden unterstützt: Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Türkisch, Ukrainisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch