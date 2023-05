Sonic the Hedgehog: Welttournee zum Soundtrack angekündigt

Im Juni 1991 veröffentliche SEGA das erste Spiel zu ihrem blauen Maskottchen Sonic. Vergangenes Jahr feierten die Japaner den Geburtstag des Igels mit einem Livestream auf YouTube, welches eindrucksvoll durch ein Symphonieorchester und eine Band begleitet wurde.

Das kam offensichtlich so gut an, dass SEGA nun eine Welttournee für dieses Event geplant hat. Mit Auftritten in der Barbican Hall in London am 16. September und einer Vorführung im Dolby Theater am 30. September in London wird die Tour in zwei Ländern ausgerichtet. Der Vorverkauf für die Tour startet am 25. Mai auf den Seiten der jeweiligen Locations.

„Sonic Symphony ist ein immersives Live-Erlebnis, das mehr als drei Jahrzehnte Musik von SEGAs legendärem Maskottchen feiert. Von den klassischen 8-Bit- und 16-Bit-Songs bis hin zu Rock- und EDM-Songs nimmt euch dieses Konzert mit auf eine musikalische Reise durch die bunte Welt von Sonic the Hedgehog.

Erlebt euren Lieblingsmomente von Sonic noch einmal, die von einem kompletten Symphonieorchester zum Leben erweckt werden. Sonic Symphony wird eine elektrisierende Hommage an die Musik sein, die Generationen von alten und neuen Spielern geprägt hat.“

Einen ersten Eindruck der Performance könnt ihr euch hier in einem kurzen Trailer verschaffen: