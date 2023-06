Sonic the Hedgehog: Zusammenfassung zum Sonic Central-Event

Autor:, in / Sonic the Hedgehog

Zur Feier des 32. Geburtstags von Sonic the Hedgehog veranstaltete SEGA das dritte jährliche Sonic Central, ein virtuelles Fan-Event, das über die offiziellen Sonic the Hedgehog-YouTube- und Twitch-Kanäle gestreamt wurde.

Es gab neue Details zur bevorstehenden Veröffentlichung von Sonic Superstars sowie zum „Sonic’s Birthday Bash“-Update für Sonic Frontiers. Im Livestream wurden darüber hinaus mehr Orte und Termine der Sonic Symphony-Konzertreihe verkündet sowie Details zu neuen Kollaborationen mit LEGO und Crocs, verschiedenen Events auf der San Diego Comic-Con und weiteren Themen.

Hier ist eine Zusammenfassung aller Sonic-Spielenews, die während des Livestreams angesprochen wurden:

Sonic Superstars – Eine neue Herangehensweise an klassisches Sonic-Gameplay in Sonic Superstars, das noch in diesem Jahr für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch-Systeme und PC erscheinen wird. Als Sonic, Tails, Knuckles und Amy ist man in diesem brandneuen Titel unterwegs, der klassische Highspeed-2D-Sonic-Plattform-Action mit brandneuem Look, neuen Zonen und neuen Kräften und Fähigkeiten kombiniert.

Man kann sich mit seinen Freundinnen und Freunden im lokalen Vierspieler-Koop vergnügen oder sie in lokalen und Online-Kampfmodi herausfordern. Zudem haben sich Sonic und LEGO für einen Stein-starken DLC zusammengetan, dank dem Fans den blauen Blitz mittels kostenlosem LEGO-Sonic-Skin bald in Steinform erleben können! Wer Sonic Superstars vorbestellt, erhält außerdem Zugriff auf einen Spezial-Skin, der Eggman in LEGO-Eggman verwandelt.

Sonic Origins Plus – Der blaue Blitz kehrt zurück in Sonic Origins Plus, das ab heute physisch erhältlich ist! Sonic Origins Plus ist ein Komplettpaket aus 16 Games, einschließlich 12 Game Gear-Titeln und – zum allerersten Mal – Amy Rose als spielbaren Charakter in Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD.

Sonic Origins Plus erlaubt zudem, in Sonic CD als Knuckles zu spielen, wobei es komplett neue Wege durch die Levels gibt, die auf seine einzigartigen Fähigkeiten zugeschnitten sind. Wer Sonic Origins bereits besitzt, kann das Plus-Erweiterungspack erstehen, das Zugriff auf sämtliche neuen Inhalte gewährt.

Sonic Frontiers – „Sonic’s Birthday Bash“-Update – Pünktlich zu Sonics Geburtstag kommt das „Sonic’s Birthday Bash“-Update, das neue Herausforderungen, Moves, einen neuen sammelbaren Koco und kostenlose Geburtstagsdekorationen umfasst. Das kostenlose Update ist ab 2 Uhr nachts MESZ verfügbar und liefert auch „New Game Plus“ – ein Feature, dank dem das Spiel neu von vorne gestartet werden kann, wobei allerdings Fähigkeitenbaum und Power-Up-Stufen übernommen werden.

Sonic Speed Simulator in Roblox – SEGA und Gamefam haben ein neues Event vorgestellt, das den Smoking-Classic Sonic freischaltet – den allerersten alternativen Skin für Classic Sonic im Sonic Speed Simulator in Roblox. Und das Ganze ist auch noch ab sofort verfügbar!

Samba de Amigo – Unter den 40 verschiedenen Stücken im Spiel werden sich auch beliebte Songs aus Sonic Adventure 2 und Sonic Forces befinden. Samba de Amigo: Party Central erscheint am 29. August für Nintendo Switch™-Systeme und später für Meta Quest.

Mobilspiele – Wer sich ab heute mit Sonic Forces und Sonic Dash vergnügt, kann Super Silver freischalten, einen übernatürlichen Igel mit unaufhaltsamem Supertempo. Abgesehen davon macht diesen Juli auch Drachenjäger Lancelot Sonic Dash und Sonic Dash Plus auf Apple Arcade seine Aufwartung. Zudem wird Classic Super Sonic später im Jahr in Sonic Forces, Sonic Dash und Sonic Dash Plus auf Apple Arcade sowie in Sonic Prime Dash auf Netflix auftauchen.

Sonic und seine Freunde lassen sich diesen Sommer (und darüber hinaus) auch auf dem Bildschirm und abseits davon antreffen:

Netflix – Im Juli wird auf Netflix eine neue Saison der beliebten Animationsserie Sonic Prime starten. Zusätzlich wird Sonic Dash, SEGAs originaler Sonic the Hedgehog-Endless-Runner für Mobilgeräte, exklusiv für Netflix sein offizielles Debüt als Sonic Prime Dash geben, das zeitgleich mit der neuen Saison von Sonic Prime an den Start geht.

Symphony – Ab September dürfen sich Fans wieder von der Magie des unvergesslichen „Sonic The Hedgehog 30th Anniversary Symphony“-Konzerts verzaubern lassen. Die Sonic Symphony-Welttournee startet später im Jahr offiziell in London, weitere Termine und Stationen folgen. In Deutschland ist es am 17. November 2023 in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall soweit.

Der Vorverkauf beginnt am 28. Juni und der offizielle Verkaufsstart ist der 30. Juni. Weitere Informationen gibt es unter https://www.sonicsymphonytour.com/.

San Diego Comic-Con – Wer bei der „Sonic Pop-Up Restaurant Experience“ vorbeiguckt, kann die SDCC ganz im Geiste des blauen Igels genießen – dank Essen mit Sonic-Thematik, täglichen Aktivitäten in der Sonic-Umgebung und vielem mehr!

Aber damit ist der Spaß noch lange nicht zu Ende! In den kommenden Monaten wird SEGA mit einer Reihe von Partnern zusammenarbeiten, um eine bunte Vielfalt an brandneuen Sonic-fizierten Produkten auf den Markt zu bringen, einschließlich:

LEGO – Baut, erschafft und spielt als Sonic, Tails, Amy und Dr. Eggman in heißgeliebten Levels und habe LEGO-Spaß mit Sonics Beschleunigungskugel, der legendären Green Hill Zone, dem jüngst angekündigten Dr. Eggmans Death Egg-Roboter und vielem mehr!