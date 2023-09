Haunted House Reboot: Horror kehrt im Oktober zurück

Autor:, in / Haunted House Reboot

Atari kehrt mit Haunted House zu seinen Horrorwurzeln zurück. Der Titel ist eine Roguelite-Wiedergeburt des ersten Survival-Horrorspiels überhaupt, das 1982 sein Debüt auf dem Atari 2600 gefeiert hat.

Neu aufgelegt als Stealth-Horror-Abenteuer aus dem Hause Orbit Studio, den Machern von Retro Machina, wird Haunted House ab dem 12. Oktober 2023 den PC und Konsolen heimsuchen.

Gruselig bis ins Mark und voller unerwartetem Ghoul-Charme zieht Haunted House seine Inspiration aus einigen Klassikern und übernimmt gleichzeitig moderne Elemente, um eine einzigartige 2D-Isometrie-Horror-Erfahrung zu erschaffen, bei der Schleichen und präzise Strategien die ausgelutschten Jumpscares austricksen.

Bei Haunted House schlüpfen Spieler in die Rolle von Lyn Graves, die Nichte des berühmten Schatzjägers Zachary Graves. Als Lyn vom Verschwinden ihres Onkels erfährt, suchen sie und ihre Freunde seine Villa auf, um diese genauer zu untersuchen.

Auf einmal verschwinden auch Lyns Freunde in den Schatten. Die Spieler müssen sich verschiebende Wände, unvorhersehbare Konfrontationen mit Feinden und alle nur erdenklichen Arten von gruseligen Schrecken überstehen, um Lyn zu ihren Freunden zu führen sowie den furchterregenden Ektoplasmen Einhalt zu gebieten, die sich in der Villa ausgebreitet haben. Sollte Lynn einem dieser finsteren Geister unterliegen, findet sie sich am Eingang des Haunted House wieder; nun jedoch mit einem komplett neuen Layout der Etagen sowie neu formierten Gegnern. Auf diese Weise wird jeder Versuch zu einer einzigartigen Erfahrung.

Haunted House wird von Orbit Studio entwickelt und von Atari veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 12. Oktober 2023 für Windows PC, PlayStation 4 and 5, Nintendo Switch, Atari VCS, und Xbox One sowie Xbox Series X|S.