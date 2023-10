Haunted House Reboot: Stealth-Roguelite von Atari erhältlich

Autor:, in / Haunted House Reboot

Atari, einer der kultigsten Hersteller interaktiver Unterhaltung, und Entwickler Orbit Studio veröffentlichen heute das Roguelite-Revival Haunted House für Windows PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und Playstation 4 &5.

Haunted House ist eine Hommage an das klassische Atari-2600-Spiel gleichen Namens von 1982, das als erster Survival-Horror-Titel überhaupt gilt. In dem isometrischen 3D-Abenteuer erkunden Spieler ein gespenstisches Herrenhaus voller bunter Charaktere. Ähnlich wie im Original, belohnt Haunted House Stealth-Gameplay und Problemlösung und stellt Kämpfe hinten an. Ein moderner Touch wird dem Spiel durch das neue Roguelite-Element verliehen – die Räume der Villa verschieben und verändern sich bei jedem Durchlauf.

Hier gibt es den Launch-Trailer zu Haunted House zu sehen: