Xbox Game Pass: Kein Call of Duty im Abo? Preiserhöhung bald möglich?

Call of Duty erscheint nicht im Xbox Game Pass Abo? Eine Preiserhöhung ist bald möglich? Derzeit scheint man sich bei Microsoft nicht einig darüber zu sein, ob Call of Duty überhaupt im Xbox Game Pass-Abonnement aufgenommen wird oder nicht.

Turbulente Zeiten bei Microsoft und für alle Xbox-Fans (mal wieder). Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab und nachdem Microsoft vier Studios von Bethesda geschlossen hat, Perfect Dark in einem schlechten Zustand sein soll, gibt es jetzt die nächste Hiobsbotschaft: Call of Duty könnte möglicherweise gar nicht im Xbox Game Pass angeboten werden.

Es gibt neue Berichte, dass Microsoft seit Monaten darüber diskutiert, ob es überhaupt Sinn ergeben würde, das neue Call of Duty-Spiel direkt im Abo anzubieten oder eben nicht.

Grund für die Überlegungen sind die finanziellen Einbußen, die man hinnehmen müsste, wenn man den neuen Call of Duty-Teil direkt zur Veröffentlichung im Abo anbieten würde.

Ebenso steht eine Preiserhöhung des Xbox Game Pass-Angebots im Raum, die längst überfällig sein sollte. Doch sollte Call of Duty wirklich direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass-Abo aufgenommen werden, könnte sich das weiter auf die Preisanpassung des Angebots auswirken.

Hinweis: Bitte beachtet, dass es sich hierbei nur um interne Überlegungen handelt, die für Diskussionen bei Microsoft gesorgt haben sollen. Es gibt keinerlei Ankündigungen, dass Call of Duty nicht im Xbox Game Pass landet, bzw. der Preis erhöht wird.

Welche Lösungsvorschläge würdet ihr Microsoft unterbreiten, damit diese internen Diskussionen aufhören?

Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht und hätten direkt drei Lösungen, um Gamer glücklich zu machen und würden (ohne Wunschdenken) das EA Play-Modell als Vorbild nehmen. Soll heißen, dass alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten Zugriff auf eine Call of Duty-Trial-Version zum Release erhalten, danach das Spiel aber kaufen müssten, um es Day 1 spielen zu können. Nach 12 Monaten würde dann der Call of Duty-Teil 2024 im Jahr 2025 im Xbox Game Pass-Abo landen. Dies würde ohne eine Preiserhöhung umgesetzt werden.

Außerdem würden alle Xbox Game Pass-Abonnenten (Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate) Zugriff auf sämtliche Beta-Termine bekommen.

Eine weitere Möglichkeit wäre zusätzlich ein Call of Duty Pass anzubieten, wobei ein Abo speziell für Call of Duty angeboten werden würde, ähnlich wie es Rockstar Games mit GTA+ macht. Dieser CoD-Pass würde aber „nur“ alles von Call of Duty beinhalten und auch die neueste Veröffentlichung Day 1, sonst nichts. Diesen CoD-Pass könnte man sogar noch in Standard- und Ultimate unterteilen, für alle, die gerne die größte Call of Duty Ultimate Edition zum Release im Abo haben möchten.

Für das Gesamtpaket wäre ein Call of Duty Ultimate Pass, bei dem der Xbox Game Pass Ultimate mit Call of Duty zusammen angeboten wird, eine mögliche Lösung. Diese hätte aber eine Preisanpassung zufolge.

Was haltet ihr von den Lösungsvorschlägen?

Xbox Game Pass Ultimate + Call of Duty des aktuellen Kalenderjahres nach EA Play-Modell Call of Duty 2024 wird erst 12 Monate nach Release im Xbox Game Pass Ultimate aufgenommen

Call of Duty Pass (Standard & Ultimate) Das Sorglospaket für alle Call of Duty-Spieler mit der Standard oder Ultimate Version Day 1 uvm.

Xbox Game Pass Call of Duty Ultimate Das rundum Gamer-Sorglospaket mit Call of Duty Day 1 uvm.



Welche Vorschläge hättet ihr?