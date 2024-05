DRIVE Rally: Kultige Ära der 1990er-Jahre-Rallye-Rennen

Autor:, in / DRIVE Rally

Für alte und neue Fahrer ist DRIVE Rally eine schnelle, spaßige und rasante Herausforderung in allen Arten von Terrain und Wetter, die in der kultigen Ära der 1990er-Jahre-Rallye-Rennen spielt.

Von den Machern von #DRIVE, dem endlosen Fahrspiel für Handy und Nintendo Switch, freuen sich die Entwickler, DRIVE Rally wieder auf die Bühne zu bringen!

Das Team ist auf dem Weg zur Early-Access-Veröffentlichung im Herbst 2024, gefolgt von der Konsolenveröffentlichung im Jahr 2025, und sind begeistert, mit dem kleinen, aber schlagkräftigen Team zusammenzuarbeiten, um das Arcade-Rallye-Rennspiel eurer Träume zu entwickeln.

Pixel Perfect Dude hat das 3-2-1 GO, um anzukündigen, dass DRIVE Rally in diesem Herbst auf PC und Mac in den Early Access rutschen wird. PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch werden im Jahr 2025 folgen und eine Welle von 90er-Jahre-Rallye-Nostalgie mit sich bringen!

Die 1990er Jahre gelten weithin als die goldene Ära des Rallye-Rennsports, und das Team freut sich darauf, diese radikale Nostalgie mit einem modernen Twist zurückzubringen.

DRIVE Rally ist nicht nur eine Reise in die Vergangenheit, sondern ein von Arcade-Spielen inspiriertes Rallye-Erlebnis, das in der goldenen Rennsport-Ära der 90er Jahre spielt.

Von den üppigen, immergrünen Wäldern von Holzberg in Deutschland bis hin zu den kurvenreichen, trockenen Straßen des amerikanischen Südwestens bietet DRIVE Rally eine Vielzahl von kultigen Strecken und legendären Rallyeautos, die die Spieler tunen und anpassen können.

Egal, ob Neuling oder ein erfahrener Profi, das Spiel sorgt dafür, dass jedes Rennen eine Herausforderung ist und sich lohnt. Außerdem sind die Beifahrer nicht nur zum Mitfahren da, sondern bringen mit ihrem einzigartigen Humor und ihren aufschlussreichen Fahranweisungen Persönlichkeit in die Reise!

Hauptmerkmale:

DRIVE All Over the World: Von den sonnigen Landschaften von Dry Crumbs über die flüsternden Wälder von Holzberg bis hin zur kalten Wildnis von Revontuli – jede Strecke bietet einzigartige Features und fordert die Fahrer zu Höchstleistungen auf.

Legendäre Autos: Setzen Sie sich hinter das Steuer legendärer Rallye-Autos, darunter Der Holzwagen, The Doggo, The Bobond und viele mehr aus dem Vorgängertitel #DRIVE des Studios. Neu aus der 90er-Ära sind Der Sandsturm und Celestia, um nur einige zu nennen!

Passionierte Beifahrer: Ihr Beifahrer begleitet Sie auf Gedeih und Verderb bis zum Ende! Sie sind dein zuverlässiger Navigator – und dein schlimmster Kritiker – und helfen dir mit humorvollen Sprüchen.

DRIVE Design: Es ist dein Weg und der Highway, Baby! Von den Reifen bis zum Auspuffrohr kannst du dein Auto ganz nach deinem Geschmack gestalten. Verleihe deinem Auto mit Lackierungen, Aufklebern und Dekorationen eine besondere Note. Mach ein Foto im Fotomodus – so bleibt es länger erhalten.

DRIVE Like it’s 1999: Aufgepumpt mit Easter Eggs und Anspielungen auf die 90er Jahre ist dieses Spiel eine Hommage an die donnernden Tage des Rallye-Rennsports in den 1990er Jahren und fühlt sich an wie ein fein abgestimmtes Arcade-Erlebnis, für das keine Münzen benötigt werden.