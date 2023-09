Mortal Kombat 1: Hier tritt Mileena gegen Shang Tsung an

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Seht euch hier die brutale Action von Mortal Kombat 1 an und verfolgt das Kampfgeschehen, wenn Mileena gegen Shang Tsung antritt.

Habt ihr im Early Access bereits die ersten Kämpfe absolviert oder steht ihr in den Startlöchern? Seht euch hier das Aufeinandertreffen von Mileena und Shang Tsung in einem neuen Video an:

Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam & Epic Games Store). Alle Vorbesteller von Mortal Kombat 1 erhalten Shang Tsung als spielbaren Charakter im Spiel.