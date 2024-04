Mortal Kombat 1: Ermac zeigt sich im Gameplay-Trailer

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Ermac ist der neuste Zugang im Roster von Mortal Kombat 1, der mit dem heutigen Gameplay-Trailer vorgestellt wird.

Der neue Charakter wird am 16. April via Gold Edition und Kombat Pack als Early Access spielbar sein, gefolgt vom offiziellen Release am 23. April.

Der am Ende des Trailers zu sehende Charakter Mavado wird sich als Kameo-Kämpfer im Mai dem blutigen Kampf anschließen.