Mortal Kombat 1: Blitz und Donner im Invasions Season 5 Trailer

Mortal Kombat 1 startet heute in Season 5. Dazu wurde ein Invasions Season 5 Trailer veröffentlicht, der verkündet, dass das Event bis zum 4. Juni 2024 andauern wird.

Dabei werdet ihr euch neuen Gegnern stellen und neue kosmetische Inhalte erspielen können. Außerdem beginnt die erste Invasion mit „Season of the Storms“. Dazu ist Ermac endlich im Early Access am Start und kann ab dem 23. April von allen gespielt werden. On top gibt es 50 % Rabatt auf das MK1 Kombat Pack.

Wer von euch wird sich den Herausforderungen in Season of Storms in Mortal Kombat 1 stellen?