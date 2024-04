Mortal Kombat 1: 30 Jahre MK und der rote Ninja Ermac

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Habt ihr euch damals auch gefragt, was es mit ERMAC auf sich hat? Ed Boon erzählt via X die Geschichte des roten Ninjas.

Über X, ehemals Twitter, veröffentlichte Ed Boon die Geschichte von ERMAC, dem mysteriösen roten Ninja aus der Mortal Kombat-Reihe.

Wie er darlegt, habe man vor über 30 Jahren am ersten Mortal Kombat-Spiel gearbeitet und dieses hätte Code enthalten, der eigentlich nicht hätte aufgerufen werden sollen. Sofern es doch geschah, wurde ein ERROR geloggt.

Um die Logs kurzzuhalten, schrieb Boon ein besonderes MACRO – dieses MACRO hieß ERMAC, kurz für ERROR MACRO. Die Zahl der ERMACS wurde schließlich direkt nach der Anzahl der Runden ausgegeben, die ein Spieler gegen Reptile angetreten war.

Dieser war zu diesem Zeitpunkt noch ein verborgener, nicht spielbarer Kämpfer – was gewiss mit dazu beitrug, dass die Legende von ERMAC geboren war.

Laut Boon seien viele Spieler überzeugt gewesen, gegen ERMAC gekämpft zu haben und selbst nachdem mit Smoke, Jade und Noob Saibot in Mortal Kombat 2 neue Kämpfer dazugefügt wurden und Reptile aktiv gespielt werden konnte, fragten sich viele, wo ERMAC steckte.

In Mortal Kombat 3 hatte ERMAC schließlich seinen ersten offiziellen Auftritt und wie Boon folgert, ist man nun an dem Punkt angelangt, an dem ERMAC eine eigene Geschichte vorweisen kann und Teil des Mortal Kombat-Lores ist.

Entsprechend ist es höchste Zeit, dass sich ERMAC Mortal Kombat 1 anschließt. Der ERMAC-Gameplay-Trailer ist in dieser Mortal Kombat 1 News zu sehen.