Street Fighter 6: Akuma Arrives Fighting Pass Trailer

Image: ©CAPCOM CO.

Spieler lassen ihre inneren Dämonen von der Leine, wenn der legendäre Akuma ab dem 22. Mai auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC via Steam zum Street Fighter 6-Roster hinzustößt.

Zusammen mit Akuma werden drei wichtige Updates veröffentlicht:

Noch stylischere Kämpfe sind möglich, wenn Outfit 3 für alle Year 1-Charaktere verfügbar ist, darunter Rashid, A.K.I., Ed und Akuma selbst. Year 1-Ultimate Pass-Inhaber erhalten diese automatisch am 22. Mai, zusammen mit den Kostümfarbsets 1 – 10.

Lang erwartete Kampf-Balancing-Updates kommen – weitere Details veröffentlichen die Entwickler in den kommenden Wochen.

Die neueste Stage in Street Fighter 6, Enma’s Hollow, wurde enthüllt – hier führt Akuma sein höllisches Kampftraining aus. Year 1 Ultimate Pass-Inhaber erhalten die Stage ab dem 22. Mai automatisch.

Akuma wirbelt in allen drei Street Fighter 6-Spielmodi gleichzeitig los – in World Tour können Spieler mehr über seine Hintergrundgeschichte lernen, im Battle Hub sich und ihren Avataren seine Special Moves aneignen und im Fighting Ground nach Herzenslust kämpfen. Wer Outfit 2 anlegt, erlebt Akuma in seinem Debüt-Look aus Super Street Fighter II Turbo.

Zu Akumas dämonischen Moves gehören:

Gou Hadoken: Akumas berüchtigter Feuerball ist wieder da und kann zu einem roten Feuerball aufgeladen werden, der weitere Möglichkeiten zum Schlag oder zum Block bietet.

Ashura Senku: Wie in vorherigen Iterationen auch nutzt Akuma Ashura Senku, um in Schatten verhüllt über das Kampffeld zu gleiten.

Adamant Flame: Einer von Akumas neuen Moves – hier führt er einen Vorwärts-Stoß aus und ist dabei in Flammen eingehüllt. Dieser Move ist besonders nützlich in Combos und hilft mit einer langen Reichweite, verwundbare Gegner besonders zu treffen.

Messatsu Gohado: Akumas Level 1-Super Art – hier feuert er einen hochkonzentrierten Satsui no Hado-Ball.

Empyrean’s End: Akumas Level 2-Super Art – hier verwandelt er Satsui no Hado in eine möchtige Flamme und entzündet mit dieser den Gegner.

Sip of Calamity: Akumas erste Level 3-Super Art – hier wirft er Gegner mit dem Gesicht voran auf den Boden, um daraufhin einen mächtigen Einzelschlag folgen zu lassen.

Shun Goku Satsu oder “Raging Demon”: Diese zweite Level 3-Super Art kann nur ausgeführt werden, wenn die Vitalität niedrig genug für eine Critical Art ist, und kann Combos beenden. Dieses Mal erlaubt er Spieler zu sehen, was in einer Sekunde voller Albträume alles passieren kann.

Akuma wird für Inhaber des Year 1-Character Passes, Year 1-Ultimate Passes, der Deluxe Edition oder Ultimate Edition am 22. Mai freigeschaltet. Weitere Details gibt’s in den kommenden Wochen.

Hier gibt es den neuen Street Fighter 6 – Akuma Arrives! Fighting Pass Trailer: