Street Fighter 6: Ed bringt Psycho-Power ins Spiel

Duelliert euch ab heute mit Ed, dem Boxer mit der Psycho-Power, dem 21. und neuesten Charakter in Street Fighter 6.

Ed ist jetzt in allen drei einzigartigen Spielmodi verfügbar, wo die Spieler in Fighting Ground gegen Ed antreten, als neuester Meister in World Tour ihre Beziehung zu Ed vertiefen und in Battle Hub ihren Avatar mit den Moves des seidenweichen Boxers ausstatten können.

Außerdem wird das Spiel um eine Handvoll Verbesserungen der Kampfbalance ergänzt. Später in diesem Jahr folgt noch ein größeres Update der Spielbalance.

Weitere neue Inhalte und Aktualisierungen, die mit der Veröffentlichung von Ed ins Spiel kommen, sind:

World Tour: Ed’s Master Missions hinzugefügt

Fighting Ground: Eds Geschichte wurde dem Arcade-Modus hinzugefügt

Shop: Der Shop enthält jetzt Eds Outfit 2, Eds Farben 3-10

Ab heute können Spieler Ed freischalten, indem sie die Street Fighter 6 Deluxe Edition, die Ultimate Edition, den Year 1 Character/Ultimate Pass besitzen oder kaufen, oder indem sie Ed einzeln für 350 Fighter Coins kaufen, was auch sein Outfit 1 und seine Farben 1 & 2 beinhaltet.

Mit Akuma und vielen weiteren Inhalten, die in den kommenden Monaten für Street Fighter 6 erscheinen werden, gibt es noch jede Menge neue Inhalte, auf die ihr euch freuen könnt!