Train Sim World 4: DLC-Strecke Tirano nach Ospizio Bernina verfügbar

Große Höhen, schneebedeckte Gipfel und einige der steilsten Steigungen, die es in der Welt der Eisenbahn gibt, bilden die neueste Herausforderung für Spieler von Train Sim World 4 mit der Veröffentlichung des Berninaline-Add-ons von Partnerprogramm Rivet Games: Tirano – Ospizio Bernina Route Add-on.

Die 1908 eröffnete historische eingleisige Meterspurbahn schlängelt sich mit einer Steigung von bis zu 7 % (1:14) in die Berge – eine der steilsten Steigungen für eine Adhäsionsbahn der Welt!

Die Strecke beginnt in der italienischen Stadt Tirano auf 429 m über dem Meeresspiegel und führt bis zum höchsten Punkt der Strecke in Ospizio Bernina in der Schweiz auf 2253 m Höhe. Wie die Vorarlberg-Strecke des Basisspiels setzt sie das Thema der Grenzübergänge fort und führt die ersten italienischen Schienen in die Franchise ein.

Unterwegs windet sich die Strecke in Serpentinen die Steigungen hinauf und macht zunächst eine Schleife über das Spiralviadukt von Brusio, bevor sie am Lago di Poschiavo vorbeiführt und vor dem Gipfel eine Reihe von engen Kurven durchfährt. Jenseits der beeindruckenden Naturlandschaft fahren die Züge durch Ortschaften, in denen der Straßenverkehr für jeden vorbeifahrenden Zug anhält.

Den stetigen Anstieg zum Ospizio Bernina bewältigt der Elektrotriebwagen ABe 8/12 Allegra, der von der Rhätischen Bahn (RhB) betrieben wird. Dieser 2009 eingeführte Zweispannungstriebwagen hält den Geschwindigkeitsrekord für Meterspurbahnen. Bei einer Testfahrt auf einer anderen Bahn im Jahr 2009 erreichte er 139 km/h.

Train Sim World 4: Berninaline: Tirano – Ospizio Bernina Route Add-on – 35,99 Euro

Der Allegra im Spiel verfügt über vollständig implementierte Fahrgastansagen in Englisch, Italienisch und Deutsch, die auf einer ähnlichen Funktion in Rivet Games‘ ScotRail Express Add-on vom letzten Jahr aufbauen. Außerdem gibt es einzigartige Sammlerstücke zu finden, darunter italienische Pizza und einzigartige Alpenhüte!