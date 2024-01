Quake: Episode Enyo Mod verfügbar

Autor:, in / Quake

Quake Remaster fügt offiziell lizenzierten Mod hinzu, der auf dem grausamen Action Slasher Slave Zero X basiert.

Betretet die düstere und dystopische Welt von Slave Zero X in Episode Enyo, einem kostenlosen Add-on für Besitzer des Quake-Remasters, das für Spieler über Steam und GOG, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X|S sowie PlayStation 4/5 verfügbar ist.

PC-Spieler können auch über die ModDB- und itch.io-Seiten auf den Mod zugreifen, und zwar über die Poppy Works-Website.

Mit acht neuen Waffen, acht neuen Original-Musikstücken und fünf einzigartigen, Quake-exklusiven Karten, die den Leveln des Hauptspiels nachempfunden sind, gibt Episode Enyo einen blutigen Vorgeschmack auf das, was in der düsteren Welt von Slave Zero X auf euch zukommt.

Slave Zero X: Episode Enyo kann kostenlos direkt innerhalb von Quake auf PC und Konsolen genossen werden.