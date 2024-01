Witch Rise: Magischer Ego-Shooter erscheint nächste Woche

Autor:, in / Witch Rise

Im magischen Ego-Shooter Witch Rise wird ein junges Mädchen von einer Hexe in ein Schwein verwandelt.

Der Indie-Publisher Ratalaika Games und der brasilianische Entwickler lightUP freuen sich, das neue Jahr mit der Ankündigung ihrer bevorstehenden Veröffentlichung Witch Rise zu beginnen.

Das Spiel, das am 26. Januar für PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheint, ist ein schnörkelloses, geradliniges Ego-Shooter-Spiel, das in einem magischen Königreich spielt.

Zukunft Vergangenheit!

Fans von Klassikern der alten Schule können in Erinnerungen schwelgen und sich an dieser Präsentation im Retro-Stil erfreuen, die ihnen vertraut sein wird, aber einige zusätzliche Herausforderungen und ein hohes Tempo bietet, um den Einsatz zu erhöhen!

Neue Perspektive

lightUP sagt: „“Witch Rise zeichnet sich nicht nur durch seine Inspirationen aus, sondern auch durch die niedliche und farbenfrohe Ästhetik und den Spielstil, der es zu einem gewaltfreien Spiel macht und es näher an meine anderen Spielekreationen bringt. Außerdem gibt es in Witch Rise ein Levelsystem, das dabei hilft, den Hauptcharakter stärker zu machen, indem es die maximalen HP und MP erhöht.“

Die Rolle des Charakters

Die Hauptfigur ist ein junges Mädchen, das Magie erlernt, aber diese Fähigkeiten so schnell erwirbt und so gut mit Zaubern umgehen kann, dass sie die Aufmerksamkeit einer alten Hexe auf sich zieht, die einst wie dieses Mädchen war, aber von ihrer eigenen Macht korrumpiert wurde.

Die alte Hexe ist eifersüchtig auf die junge Schülerin und verzaubert sie mit einem Zauber, der sie in ein kleines Schweinchen verwandelt. Nun muss das junge Mädchen vier magische „Stäbe“ finden, um einen Weg zu finden, ihr altes Selbst wiederzuerlangen.

Raus zum Spielen – Dinge zum Kaufen!

Es gibt vier verschiedene Biome im Spiel. Die ersten drei sind „offen“, sodass der Spieler sie in der von ihm bevorzugten Reihenfolge erkunden kann. Jedes Biom hat unterschiedliche Landschaften und variiert im Schwierigkeitsgrad. Einige Feinde und Hindernisse sind spezifisch für jedes Biom und es gibt auch einen Endgegner in jedem von ihnen.

Es gibt auch vier Läden (einen pro Biom), in denen der Spieler sehr nützliche Gegenstände kaufen kann, und es gibt auch einige einzigartige Gegenstände, die man in jedem Laden kaufen kann.

Seid bewaffnet – seid vorbereitet!

Es werden verschiedene Waffen angeboten – Schwerter, Nahkampfwaffen und magische Stäbe. Die Endgegner sind die größten und härtesten Gegner im Spiel, daher ist es wahrscheinlich eine gute Idee, nicht zu lange an einem Ort zu verharren und sich zu bewegen. Außerdem ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt zum Angreifen abzuwarten.

Merkmale & Fakten

First-Person-Shooter-Gameplay

Mittelalterlich inspirierte Fantasiethemen

Reist durch vier verschiedene Biome

Niedliche 2D-Pixelgrafik in einer 3D-Welt

Erforscht die Welt und wählt zwischen vielen alternativen Pfaden

Gegenstände finden und aufleveln

Old-School-Präsentation

Magie

Goodies kaufen!

Ein subtiler Genre-Mix, aber ein richtiger Knaller!

80 Räume, verteilt auf vier verschiedene Biome