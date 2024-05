Den of Wolves: Partnerschaft mit Künstlerin Issa Salliander

Autor:, in / Den of Wolves

Nach ihrer Neuankündigung bei den TGAs letztes Jahr stellt das Entwicklerstudio 10 Chambers jetzt eine brandneue Kooperation mit der bekannten Künstlerin Issa Salliander vor. Zusammen möchten sie das Spiel und Midway City zum Leben erwecken. Die Masken und zugehörige Kunstwerke werden auf einer Ausstellung in Stockholm, Schweden, vom 8. bis 9. Mai vorgeführt.

„Den of Wolves ist kein Open-World-Spiel, aber wir verwenden viel Zeit und Ressourcen darauf, Midway City in eine möglichst glaubhafte Megacity der nahen Zukunft zu verwandeln. Diese Zusammenarbeit ist eine von vielen, die zeigt, wie ernst wir das nehmen – wir binden eine Künstlerin ein, die ihre Masken für Den of Wolves interpretiert. Wir sind derzeit auch in Gesprächen mit Fashion Designern bis hin zu Choreografen, um Midway City ihre Würze beizugeben“, sagt Oscar J-T Holm, Co-Founder von 10 Chambers. Die Masken, stolze 2 Meter hoch und 1,6 Meter breit, werden am 8. Mai in Stockholm, in einer alten Kirche im Stadtzentrum gezeigt. Sie hängen von riesigen Säulen, damit das Publikum sie erleben kann. „Eine Zusammenarbeit, die die Diskrepanz zwischen physischer und digitaler Malerei durch die Linse der Sinneseindrücke erforscht… Der digitale Prozess navigiert durch ein Reich von Pixeln und Bildschirmen, was den Künstler von der taktilen Interaktion mit dem Kunstwerk distanziert, ihm aber gleichzeitig ein Eigenleben verleiht, während das Spiel zur Realität wird”, sagt Issa Salliander, Künstlerin.

Obwohl Salliander in Schweden geboren wurde, führt sie ein Studio in Mexico City, in dem sie vier einzigartige Masken für Den of Wolves entworfen hat. Dabei zieht sie ihre Inspiration aus dem Spiel und gespenstischen Orten in Mexiko. Einige davon sind im Video zu sehen, das die Kooperation ankündigt.

Der Kooperations-Trailer ist hier zu sehen: