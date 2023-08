NBA 2K24: Änderungen in Meine NBA und The W

2K gibt zahlreiche Details zu den Änderungen in Meine NBA und The W von NBA 2K24 bekannt.

2K enthüllte Details zu den kommenden Änderungen in Meine NBA und The W in NBA 2K24 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Meine NBA heißt die Fans in der neuen LeBron-Ära willkommen und führt mit Meine NBA Lite eine gestraffte Option ein, um schneller ins Spiel zu kommen. Außerdem haben die Spieler mit den neuen Updates in The W noch bessere Kontrolle, wenn sie ihren Weg zu WNBA-Ruhm wählen.

Meine NBA startet in eine neue Ära

Letztes Jahr wurden die Äras in Meine NBA eingeführt, mit denen Spieler die legendärsten Äras der Basketballgeschichte neu erleben können.

Dieses Jahr können sie die Geschichte neu schreiben und in der LeBron-Ära den Court betreten, wo sie sich durch die 2010er Jahre spielen und ein Team mit dem unübertroffenen Scorer in der NBA-Geschichte, LeBron James, bilden können.

„Wir sind schon sehr gespannt darauf, wie die Fans von Meine NBA die brandneuen Erlebnisse spielen, die das Spiel dieses Jahr zu bieten hat“, so Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts. “Meine NBA-Äras verleiht Spieler auch weiterhin die Kontrolle über die Zukunft und Vergangenheit der NBA, jetzt mit der LeBron-Ära als neuer wesentlicher Teil der NBA-Geschichte. Wir haben den Modus mit dem neuen Meine NBA Lite auch zugänglicher gemacht, damit man schneller und einfacher als je zuvor in Meine NBA eintauchen kann.“

Meine NBA Lite: Meine NBA Lite macht es Spieler möglich, bei dem beliebten Modus schneller ins Spiel zu kommen. Gelegenheits-Spieler finden hier ein gestrafftes Erlebnis, das zugänglicher und intuitiv ist und den perfekten Zugangspunkt für alle bietet, die Meine NBA erkunden möchten. Meine NBA Lite gibt Spieler die Freiheit und Flexibilität, schnell die Moves zu machen, die notwendig sind, um einen Titel zu gewinnen – etwa Handel ohne Tarif-Beschränkungen, Verlängerung von Verträgen, Sichtbarkeit bevorstehender Draft-Klassen und mehr.

Die LeBron-Ära: Spieler können die Basketball-Ära der 2010er-Jahre nacherleben oder neu schreiben, in der LeBron James sich mit Dwyane Wade und Chris Bosh zusammenschloss, um das ‚Heatles'-Superteam zu bilden. Während die Fans von den 2010ern in die moderne Ära voranschreiten, werden bestimmte Spieler einem automatischen Alterungsprozess unterzogen, ein neues Feature, das in allen historischen Äras vorhanden ist.

Spieler können die Basketball-Ära der 2010er-Jahre nacherleben oder neu schreiben, in der LeBron James sich mit Dwyane Wade und Chris Bosh zusammenschloss, um das ‚Heatles‘-Superteam zu bilden. Während die Fans von den 2010ern in die moderne Ära voranschreiten, werden bestimmte Spieler einem automatischen Alterungsprozess unterzogen, ein neues Feature, das in allen historischen Äras vorhanden ist. Tarifvertrag von 2023: Um dem neuen Tarifvertrag Rechnung zu tragen, auf den sich die NBA und die National Basketball Players Association im letzten Jahr geeinigt haben, beinhaltet NBA 2K24 neue Features wie eine zweite Gehaltsobergrenze über der Grenze der Luxussteuer, eine Begrenzung des Gehaltsanstiegs, höhere Beträge für Mid-Level Exceptions (MLEs) und mehr.

Meine LIGA kehrt in NBA 2K24 auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC zurück. Spieler können als General Manager Entscheidungen treffen und ihre Marke zu Championship-Ruhm führen oder den Status der Liga als Commissioner der NBA steigern.

Streben nach Größe in The W

The W kommt in NBA 2K24 ebenfalls für PS5 und Xbox Series X|S zurück. Dieses Jahr führt The W neue Möglichkeiten ein, den Verlauf der eigenen WNBA-Karriere zu kontrollieren, man kann in 3v3-Straßenspielen antreten, neue Preise ergattern und mehr.

„Der Ausbau von The W in NBA 2K ist wie stets ein aufregender Teil der alljährlichen Arbeit“, so Felicia Steenhouse, Senior Producer bei Visual Concepts. „Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie sich Spieler bei der Entfaltung ihrer Karriere in The W entscheiden, während sie Ruhm auf dem Court anstreben.“

In The W werden auch verschiedene neue Features für das Spiel der Sportlerinnen eingeführt, darunter:

Wähle deinen Weg : Spieler können bei ihrem Weg zum Star-Ruhm in der WNBA aus zwei Optionen wählen: den Einstieg in die Liga als College-Hoops-Sensation oder als aufstrebende Spielerin mit wertvoller internationaler Erfahrung. Die Spieler entscheiden selbst, wie sich ihre WBNA-Karriere entfaltet;

: Spieler können bei ihrem Weg zum Star-Ruhm in der WNBA aus zwei Optionen wählen: den Einstieg in die Liga als College-Hoops-Sensation oder als aufstrebende Spielerin mit wertvoller internationaler Erfahrung. Die Spieler entscheiden selbst, wie sich ihre WBNA-Karriere entfaltet; Streben nach Größe : Dieses Jahr erhält The W das brandneue Feature „Streben nach Größe“. Hier können Spieler gegen einige der talentiertesten Stars der WNBA antreten, um zu sehen, wie sie gegen ihre Rivalinnen abschneiden;

: Dieses Jahr erhält The W das brandneue Feature „Streben nach Größe“. Hier können Spieler gegen einige der talentiertesten Stars der WNBA antreten, um zu sehen, wie sie gegen ihre Rivalinnen abschneiden; Pick-Up-Spiele : Statt der letztjährigen Kontakt-Herausforderungen können die Spieler dieses Jahr aufregende Abzeichen-Extras verdienen, indem sie gegen eine Veteranin aus dem eigenen Team antreten, eine Star-Spielerin, die sie herausfordern können, oder gegen historische Legenden;

: Statt der letztjährigen Kontakt-Herausforderungen können die Spieler dieses Jahr aufregende Abzeichen-Extras verdienen, indem sie gegen eine Veteranin aus dem eigenen Team antreten, eine Star-Spielerin, die sie herausfordern können, oder gegen historische Legenden; The W-Belohnungen: In The W und The W Online werden neue Belohnungen und Inhalte verfügbar. Durch gewonnene Spiele und abgeschlossene Herausforderungen kann man aktualisierte 2K Breakthrough-Skins, Mein TEAM-Trikot-Karten, die Spielerinnen verbessernde Mein TEAM-Schuh-Karten und andere aufregende Belohnungen freischalten.

Alle Details zu den kommenden Neuerungen in NBA 2K24 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S gibt es in den neuesten Courtside-Reports zu Meine NBA und The W. In den kommenden Wochen folgen weitere Enthüllungen zu den Neuerungen in NBA 2K24.

Hinweis: The W und Meine NBA sind nur in der New-Generation-Version von NBA 2K24 für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S verfügbar.