NBA 2K24: Season 4: Ins Jahr starten wie ein All-Star

Mit NBA 2K24 Season 4 in das neue Jahr starten wie ein All-Star.

2K gab bekannt, dass Season 4 von NBA 2K24 ab Freitag, den 12. Januar startet und neben Inhalten für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W auch so einige All-Stars ins Spiel bringt.

Season 4 feiert das All-Star Game, das Mond-Neujahr, die Rückkehr der Crossover Series, die aktuellen Neuzugänge bei 2K Beats und mehr.

In NBA 2K24 Season 4 können die Spieler das neue Jahr mit dem Indiana Pacers-Superstar Tyrese Haliburton einläuten. Haliburtons meteorgleicher Aufstieg zum Superstar war absolut spektakulär für alle NBA-Fans. Der Assist-König Haliburton brachte die Indiana Pacers ins Finale des In-Season-Turniers und ließ das Basketball-Fieber in Indianapolis in die Höhe schnellen.