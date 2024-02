NBA 2K24: Debüt eines unveröffentlichten 88rising-Albums

Autor:, in / NBA 2K24

Freut euch auf ein Debüt eines unveröffentlichten 88rising-Albums in NBA 2K24 vor dem weltweiten Launch.

2K gab bekannt, dass das neue, noch unveröffentlichte 88rising-Projekt von 1999 WRITE THE FUTURE schon vor der offiziellen Veröffentlichung des Albums am 9. Februar in NBA 2K24 verfügbar sein wird.

NBA 2K24-Spieler gehören zu den Ersten, die den neuen Genre-Mix des kommenden Albums mit dem Titel hella (˃̣̣̥╭╮˂̣̣̥) ✧ ♡ ‧º·˚ zu hören bekommen, und das mehr als zwei Wochen vor dem Launch auf den weltweiten Streaming-Plattformen.

„Wir freuen uns sehr, unseren Fans unveröffentlichte Musik von 88rising präsentieren zu können, noch bevor alle anderen die Songs erleben dürfen“, so David Kelley, Director of Partnerships and Licensing bei 2K. „Der NBA 2K-Soundtrack hat sich zu einer Plattform zum Entdecken neuer Songs und Künstler entwickelt, darunter einige der prominentesten Stars weltweit sowie auch aufstrebende Musiker, die sich entschließen, ihre neuesten Werke zuallererst im Spiel zu veröffentlichen.“

Mitglieder der NBA 2K24-Community können zu den 13 Songs aus 1999 WRITE THE FUTUREs neuem Album sowie zwei weiteren exklusiven noch unveröffentlichten Tracks grooven:

„rUN tHE FaDE“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Eyedress

„SPIKY BOiz“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Ghostface Killah, Rich Brian, Smino, Surprise Chef

„STeAKFACe**“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Phum Viphurit, Masiwei

„silence STArEs me down“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Cuco, Rich Brian

„L’Eggo MY EGO“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Rook Monroe

„VOoDOo BOogie“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Tiger JK, yoonmirae

„LiGhT rAiLs“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Rick Ross, Rich Brian

„LONG in the tOOth“ von 1999 WRITE THE FUTURE, De La Soul, Warren Hue (feat. Pos of De La Soul)

„MiNt cHoCoLaTe“ von 1999 WRITE THE FUTURE, BADBADNOTGOOD, Westside Gunn (feat. Conway the Machine)

„a LEAp in tIME“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Dan The Automator, Del The Funky Homosapien

„SLOPES“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Offset, Warren Hue

„WOWoW!“ von 1999 WRITE THE FUTURE, MILLI, Warren Hue

„COuGhDrOPs“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Cuco, Warren Hue

„FIJI“ von 1999 WRITE THE FUTURE, Warren Hue

„WAITING ON YoU“ von 1999 WRITE THE FUTURE, SF4AM, Rook Monroe

Die komplette NBA 2K24-Soundtrack-Playlist gibt es auf Spotify zu hören. NBA 2K24 ist für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.