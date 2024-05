Senua’s Saga: Hellblade II: Überraschende Uhrzeit zum Start des Spiels

Ihr fragt euch auch schon? Wann kann ich Senua’s Saga: Hellblade II spielen? Und um welche Uhrzeit wird das Spiel freigeschaltet? Dann gibt es hier die Antworten!

Senua’s Saga: Hellblade II erscheint am 21. Mai 2024. Die Startzeit in Deutschland ist überraschenderweise erst um 10:00 Uhr in Deutschland. Ein Regionswechsel dürfte bei den meisten ungeduldigen Spielern also naheliegen. Also packt schon einmal die virtuellen Koffer.

Das Spiel ist direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass erhältlich.