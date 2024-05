Senua’s Saga: Hellblade II: Grafikvergleich mit The Last of Us Part II Remastered

Senua’s Saga: Hellblade II stellt sich einem Grafikvergleich mit The Last of Us Part II Remastered.

In einem weiteren Grafikvergleich zu Senua’s Saga: Hellblade II wird kürzlich veröffentlichte Spiel mit The Last of Us Part II Remastered verglichen. Das von Naughty Dog entwickelte Spiel erschien Anfang des Jahres für PlayStation 5

Das Video von ElAnalistaDeBits vergleicht verschiedene Aspekte wie Wasser, Vegetation oder Beleuchtung. Die Charaktermodelle, in dem man Gesichter, Haare und weitere Details gegenüberstellt, stehen natürlich ebenfalls im Fokus.