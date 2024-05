Need for Speed Unbound: Das steckt im Premium Speed Pass für Volume 7

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound Volume 7 präsentiert zahlreiche neue Inhalte im Premium Speed Pass.

Need for Speed Unbound und Electronic Arts veröffentlichen das neue Update Need for Speed Unbound Vol. 7: Drift & Drag. Das neueste Update ist von der kultigen Need for Speed: Underground-Serie inspiriert und bringt die Modi Drift & Drag, einen neuen Liga-Modus, Speed Pass, Rides und mehr ins Spiel.

Die Liga ist ein von Underground inspiriertes Fortschrittssystem, das das Solospieler-Erlebnis in Free Roam bereichert, indem es den Fans erlaubt, rivalisierende Racer in einem Kopf-an-Kopf-Wettbewerb herauszufordern, um ihre Autos zu gewinnen. Darüber hinaus bietet der neue Drift-Modus Drift-Reifen für ein verbessertes Fahrverhalten in speziellen Builds, während der Drag-Modus das manuelle Schalten und das Wechseln der Fahrspur wiederbelebt. Darüber hinaus bieten der neue Speed Pass* und die optionale Premium-Strecke in Vol. 7 insgesamt 75 freischaltbare, anpassbare Inhalte.

Alle neuen Inhalte, die in Need for Speed Unbound Vol. 7 enthalten sind:

Drift-Modus: Spieler können ihr Straßenrennerlebnis mit dem neuen Drift-Modus aufwerten. Der Modus aktualisiert das Driften auf die klassische Art und Weise mit einem überarbeiteten Handling-Modell für Drift-Builds. Drift-Playlists werden jetzt auch zu PVP und Free Roam hinzugefügt.

Bodykits: BMW M3 Wettbewerbstouring ’23

Custom-Wagen: Underground-Dragster BMW M3 Competition Touring ’23

Charakter-Skin für den Multiplayer: Anechka, Boost und Waru

Kosmetische Gegenstände: Felgen von Equip, Rotiform, etc.

Und mehr, insgesamt 45 Stufen zum Freischalten

Premium Speed Pass: Der Premium Speed Pass für Vol. 7 gewährt sofort den neuen Ford Mustang Dark Horse ’24 und eröffnet den Zugang zu seinen drei Bodykits sowie zu drei weiteren seltenen Custom-Versionen der neuen Wagen, die in diesem Update erscheinen, darunter zwei Original-Designs von Speedhunters.

Spieler mit diesem Speed Pass erhalten zudem Zugang zu neuen Anpassungsoptionen, darunter LED- und LCD-Felgen und -Platten, musikreaktive Anpassungsteile, individuelle Reifenrauchanpassung, Signatur-Stiloptionen und mehr. Insgesamt gibt es in diesem Premium-Track 30 Stufen an Inhalten freizuschalten, darunter:

Wagen: Ford Mustang Dark Horse ’24

Bodykits: Ford Mustang Dark Horse ’24

Custom-Wagen: Ford Mustang Dark Horse ’24 – Speedhunters Edition (Drag)

Custom-Wagen: BMW M3 Competition Touring ’23 – Speedhunters Edition (Drift)

Custom-Wagen: Underground-Drifter Ford Mustang Dark Horse ’24

NFS Legends Custom-Wagen: Melissas Mitsubishi Eclipse GSX ’99

Kosmetische Gegenstände: Auf Musik reagierende Anpassungsteile

Kosmetische Gegenstände: LCD-Kennzeichen und Felgen

Fahreffekte: Rip Up, Burn Up the Road

und mehr, insgesamt 30 Tiers zum Freischalten

Need for Speed Unbound wurde für die neue Technologiegeneration entwickelt und bietet zum ersten Mal in der Serie eine 4K-Auflösung bei 60 FPS. Das Spiel ist in EA Play und Xbox Game Pass Ultimate enthalten.