Need for Speed Unbound: Nachfolger möglicherweise bereits in Entwicklung

Eine Stellenausschreibung von Criterion Games deutet auf bereits laufende Entwicklungsarbeiten zu einem neuen Need for Speed-Ableger hin.

Obwohl die Veröffentlichung des Open-World-Rennspiels Need für Speed Unbound gerade mal acht Monate her ist, scheint Entwickler Criterion Games bereits an einem Nachfolger zu arbeiten.

In einer vom Studio veröffentlichten Stellenausschreibung für einen World Artist, der das Team bei einem neuen und aufregenden Vorhaben dabei unterstützen soll, eine offene Welt zu erschaffen, die dem Spieler ein schnelles, viszerales und authentisches Erlebnis bietet, heißt es wie folgt:

„Mit einer stolzen Geschichte, in der wir an geliebten Franchises wie Battlefield, Star Wars Battlefront und Burnout gearbeitet haben, fordern wir nun die Konventionen des Rennspiel-Genres heraus, um die Need For Speed-Franchise auf die nächste Stufe zu bringen.“

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wäre der nächste Need for Speed-Ableger nach Hot Pursuit, Most Wanted, Rivals, Hot Pursuit Remastered und Unbound, der sechste Teil der Rennspiel-Reihe unter Beteiligung der ehemaligen Burnout-Macher Criterion Games.