Xbox Series X: Xbox-Influencer ziehen sich nach Gerüchten zurück

In den vergangenen Tagen gab es reichlich Gesprächsstoff in der Xbox-Community. Es kamen Gerüchte auf, wonach Microsoft mit der Xbox einen neuen Weg einschlagen und Xbox-First-Party-Spiele wie Starfield, Indiana Jones, Hi-Fi Rush oder Gears of War künftig als Multiplattform auf PlayStation veröffentlichen könnte.

Obwohl keines dieser Gerüchte von offizieller Seite bestätigt wurde und Microsoft erst in der nächsten Woche seine Vision zur Xbox teilen will, ziehen erste Spieler schon jetzt ihre Konsequenzen daraus.

Einige wichtige und bekannte Xbox-Influencer haben ihre Unterstützung für die Marke jetzt zurückgezogen.

Der bekannte Xbox-Influencer Klobrille (158.000 Follower auf X) etwa schrieb im Forum von ResetEra, dass er wegen des angeblichen Wechsels der Strategie für die Marke Xbox seine Unterstützung zurückziehen.

Wie er anmerkt, habe der Prozess bereits im letzten Jahr begonnen. Es fehle „die Begeisterung und die Energie für das, was als Nächstes kommt.“

This time, listening will not be enough.

This time, execution, credibility in connection to previously made statements, and moving towards fans is all that will matter.

For me. For your brand. And for your community.

— Klobrille (@klobrille) February 5, 2024