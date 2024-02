Xbox Series X: Gerücht: Microsoft strebt Multiplattform-Strategie an

Autor:, in / Xbox Series X

Allem Anschein nach strebt Microsoft für bestimmte Spiele eine Multiplattform-Strategie an, um die Titel auch für die PlayStation und Switch zu veröffentlichen.

Laut den neuesten Gerüchten plant Microsoft für die Xbox eine neue Multiplattform-Strategie und will mit den hauseigenen Spielen auch auf der PlayStation und Nintendo Switch die Kassen klingeln lassen.

Eine Quelle, die mit Microsofts Plänen vertraut ist, erzählte The Verge, dass sich bei Microsoft ein neuer Multiplattform-Ansatz für bestimmte Xbox-Spiele abzeichnen soll, heißt es. Das Unternehmen wägt derzeit ab, welche Titel exklusiv bleiben und welche in Zukunft auch auf der Nintendo Switch oder der Sony PlayStation erscheinen könnten.

Zuvor gab es bereits Gerüchte, dass Titel wie Sea of Thieves und Hi-fi Rush für die Konkurrenz und weitere Plattformen veröffentlicht werden könnten. Sogar das neue Indiana Jones scheint Teil dieser neuen Welle von Multiplattform-Spielen zu sein und man entscheidet derzeit, ob und wann Indiana Jones and the Great Circle für PlayStation veröffentlicht werden könnte.