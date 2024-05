Banishers: Ghosts of New Eden: Kostenlose Demo verfügbar

Kostenlose Demo zu Banishers: Ghosts of New Eden ist jetzt verfügbar!

Focus Entertainment und DON’T NOD freuen sich, bekannt zu geben, dass zu Banishers: Ghosts of New Eden eine spielbare Demo auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam veröffentlicht wurde, einschließlich Speicherkompatibilität.

Probiert das Spiel kostenlos aus, bevor ihr an der Seite von Antea und Red in die atmosphärische, geschichtsträchtige Welt von New Eden eintaucht.

Entdeckt den ambitioniertesten Titel von DON’T NOD jetzt mit der kostenlosen Demo, die auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam spielbar ist. Spielt die erste Mission des Spiels und lernt die Geschichte von Antea und Red kennen, die als Geisterjäger ausgesandt wurden, um den Fluch von New Eden aufzuheben.

Die Speicherdateien der Demo können in das vollständige Spiel übertragen werden, sodass Spieler ihren Fortschritt mitnehmen können.

In Banishers: Ghosts of New Eden schlüpfen die Spieler in die Rolle von Antea Duarte und Red Mac Raith, erfahrenen Geisterjägern, die nach New Eden geschickt wurden, um den Siedlern zu helfen. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als Antea bei einem unüberlegten Angriff auf tragische Weise ums Leben kommt und zu einem der Geister wird, die sie verachtet.

Durch diese katastrophale Wendung der Ereignisse ist Red hin- und hergerissen zwischen seinem Eid, die Lebenden vor bösartigen Geistern zu schützen, und der verheerenden Realität des Zustands seiner Mentorin und Geliebten Antea.