Pur(itanisch)er Horror!

Vielleicht habt ihr schon mal von den makabren Hexenverfolgungen gehört, deren unrühmlichen Höhepunkt man in Europa zwischen den Jahren 1550 und 1650 vermutet. Dabei wurden insbesondere diejenigen Personen gefangen gehalten, gefoltert oder sogar hingerichtet, von denen man glaubte, sie würden dämonischen Hokuspokus betreiben oder gar mit dem infernalen Teufel gemeinsam unter einer Decke stecken.

Gründe des durchtriebenen Hexenwahns waren oftmals persönliche Schicksalsschläge oder existenzielle Nöte, für die ein geeigneter Sündenbock herhalten musste. Hierbei ging nicht nur das staatliche Rechtssystem in öffentlichen Prozessen gegen die Angeklagten hart vor, sondern es wurde auch gegen den Willen der Obrigkeit fatale Selbstjustiz durchgeführt.

Abseits des europäischen Hexenwahns gingen vor allem die Prozesse von Salem als einer der bekanntesten Fälle von Verhaftungen, Anklagen und Hinrichtungen von vermeintlichen Hexen in die US-amerikanische Geschichte ein. Allein zwischen Februar 1662 und Mai 1663 verloren knapp zwanzig Menschen ihr Leben, gut fünfzig wurden unter Folter zu Falschaussagen gezwungen und Hunderte andere wurden entweder inhaftiert oder der Hexerei beschuldigt.

Das Action-RPG Banishers: Ghost of New Eden greift ebendiese prekäre Zeit auf und versetzt euch in ein puritanisch-fanatisch getränktes Neu-England, das von wilden Hexen, teuflischen Dämonen und weiteren übernatürlichen Geschöpfen der Hölle heimgesucht wird.