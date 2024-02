Banishers: Ghosts of New Eden: Befreit das Volk von New Eden

Befreit das Volk von New Eden in Banishers: Ghosts of New Eden.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint morgen, am 13. Februar 2024. In New Eden trefft ihr auf denkwürdige, aber auch traurige Charaktere, deren Schicksal in euren Händen liegt.

Schaut euch hier den neuen Banishers: Ghosts of New Eden Trailer an: