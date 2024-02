Banishers: Ghosts of New Eden: Grafik, Auflösung und Performance-Modus im Detail

Die Entwickler von Banishers: Ghosts of New Eden haben die technischen Details für die Xbox Series X und Xbox Series S verraten.

Wir von XboxDynasty hatten die Möglichkeit die Entwickler von Banishers: Ghosts of New Eden in einem Interview einige Fragen zu stellen. Das vollständige Interview präsentieren wir euch bereits morgen. Heute möchten wir euch einen Auszug mit den technischen Details zu Banishers: Ghosts of New Eden präsentieren.

Wie lauten die technischen Details der Xbox Series X? Framerate? Auflösung?

Je nach gewähltem Modus (Performance- vs. Quality-) zielt das Spiel entweder auf 60 fps bei dynamischer Auflösung (bei maximal 77 % der 4K-Auflösung), oder (bzw.) 30 fps bei 4K-Rendering-Auflösung.

Und wie sieht es bei der Xbox Series S aus?

Auf der Xbox Series S zielt das Spiel auf 30 fps bei 1080p.

Gibt es Performance- und Quality-Modi?

Richtig, auf der Xbox Series X sind beide Modi verfügbar, auf der Xbox Series S ist nur der Quality-Modus verfügbar.

Wie sieht es mit einem Fotomodus aus? Im Spiel? Demnächst?

Ja, ein Fotomodus wird ab Tag 1 verfügbar sein (und er ist bereits Teil der Testversion). Wir glauben, dass es eine sehr schöne Ergänzung für das Universum und die Optik des Spiels ist und sind gespannt auf all die künstlerischen Kreationen unserer Community!

Das komplette Interview gibt es morgen.