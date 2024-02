Nintendo Switch 2: Nächste Generation womöglich mit Nvidia-Chip

Autor:, in / Nintendo Switch 2

Gespannt warten viele auf die Ankündigung der Nintendo Switch 2. Die soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen und könnte, so deutet es ein Bericht von Reuters an, über einen eigens für Nintendo angefertigten Nvidia-Chip verfügen.

Eine Quelle, die mit den Nvidia-Plänen vertraut sei, spricht laut Reuters davon, dass die aktuelle Nintendo-Konsole bereits auf den Nvidia Tegra X1-Chip setzt. Bei einer neuen Generation der Nintendo Switch gehe man allerdings davon aus, dass es sich um einen eigens für Nintendo angefertigten Nvidia-Chip handle.

Zuvor war in der Gerüchteküche die Rede davon, dass Nintendo einen Standard-Chip in der Nintendo Switch verbauen wird. Sollte sich der Reuters-Bericht als wahr herausstellen, beschreitet man aber doch einen anderen Weg.