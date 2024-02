Star Wars Outlaws: Ubisoft plant Veröffentlichung 2024

Autor:, in / Star Wars Outlaws

Noch in diesem Jahr soll Star Wars Outlaws, das Open-World-Spiel von Ubisoft, auf den Markt kommen.

Ein neuer Finanzbericht legt dar, welche Pläne Ubisoft für das Open-World-Spiel Star Wars Outlaws verfolgt. Nachdem ein Blogbeitrag von Disney im Januar darauf hinwies, dass das Spiel Ende 2024 erscheinen könnte, lässt der Finanzbericht aus dem Hause Ubisoft eine Menge Spielraum.

In dem Bericht, in dem man auch erklärt, dass Assassin’s Creed Codename Red im Finanzjahr 2025 – also spätestens bis März 2025 – erscheinen wird, war auch die Rede von der bevorstehenden Star Wars Outlaws-Veröffentlichung im Jahr 2024. Das Finanzjahr 2024 geht bei Ubisoft noch bis einschließlich März 2024.

Leider schränkte Ubisoft den Release nicht weiter ein, was bedeutet, dass Star Wars Outlaws irgendwann zwischen April und Dezember 2024 auf den Markt kommen wird, ein ziemlich großes Release-Fenster. Ferner heißt es, dass man das gesamte Ausmaß der Pläne für das Finanzjahr 2024/2025 im Mai vorstellen möchte und damit auch Neuigkeiten zu Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Codename Red, The Division Resurgence und Rainbow Six Mobile einhergehen werden.