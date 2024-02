Banishers: Ghosts of New Eden: Video zu Kampf und Spezialisierung

Auf den Kampf und die Spezialisierung eures Charakters geht es im neusten Video zu Banishers: Ghosts of New Eden.

Focus Entertainment zeigt die Kämpfe in einem weiteren Video zu Banishers: Ghosts of New Eden.

Im Actionspiel kommt eine Mischung aus verschiedenen Kampfstielen zum Einsatz. Spieler können ihren Stil für den Kampf den Vorlieben anpassen, wie die Spielszenen und ein Blick auf die Fertigkeiten verdeutlichen.

Praktisch ist auch, dass die Punkte für die Fertigkeiten jederzeit neu verteilt werden können, was Raum für Experimente schafft.