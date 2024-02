Banishers: Ghosts of New Eden: Accolades Trailer mit Pressestimmen zum Action-RPG

Banishers: Ghosts of New Eden feiert die Ehrungen der Kritiker mit einem schicken Accolades Trailer.

Focus Entertainment und DON’T NOD freuen sich darüber, dass Banishers: Ghosts of New Eden am 13. Februar veröffentlicht und von Kritikern gefeiert wurde. Im heutigen Accolades-Trailer erfahrt ihr, wie die herzzerreißende Story des Action-RPGs die Herzen der Spieler erobert – mit einem aktuellen Userscore von 4,75/5 auf PlayStation, 4,9/5 auf Xbox und 89 % Zustimmung auf Steam – und weltweites Lob von der Presse erhalten hat.

In Banishers: Ghosts of New Eden tauchen die Spieler in eine atmosphärische, geschichtsträchtige Welt ein. Sie besticht durch eine fesselnde und gut geschriebene Geschichte, ein dynamisches Kampfsystem und eine hervorragende Charakterdarstellung.

Focus Entertainment und DON’T NOD sind begeistert von der positiven Resonanz und können es kaum erwarten, zu hören, was die Spieler in Zukunft auf ihrer emotional bewegenden Reise zwischen Leben, Tod, Liebe und Opfern mit uns teilen werden.

Banishers: Ghosts of New Eden ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und im Epic Games Store erhältlich.