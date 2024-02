Xbox Series X: Xbox ist überall sagt Phil Spencer über die Zukunft

Bevor gestern Abend um 21:00 Uhr deutscher Zeit die Spezialausgabe des Xbox Podcasts zum Business Update gesendet wurde, hat sich Phil Spencer in einem internen Memo an die Mitarbeiter gewendet.

Die Vision von Spielen für die Zukunft, nämlich ein einheitliches Gaming auf allen Geräten

Das interne Memo von Phil Spencer:

„Heute Mittag werden wir eine besondere Folge des offiziellen Xbox-Podcasts veröffentlichen.“

„In dieser Folge werden Sarah Bond, Matt Booty und ich der Community unsere Pläne für die Zukunft von Xbox vorstellen. Wir werden auch erörtern, wie unsere Vision unseren Spielern, Entwicklern und der gesamten Branche zugute kommen wird.“

„Wenn wir uns den Zustand unseres Mediums ansehen, sehen wir, dass die Spieler zunehmend auf mehreren Geräten spielen, aber ihre Erfahrung wird durch die Fragmentierung bestimmt, die durch Plattformsilos entsteht.“

Spieler, die mit mehreren Geräten spielen, müssen sich mit verschiedenen Identitäten, Berechtigungsbibliotheken, Communities, Geldbörsen und Belohnungsprogrammen auseinandersetzen. In ähnlicher Weise werden die größten Franchises der Branche zunehmend auf mehreren Geräten ausgeliefert, was die Entwickler dazu zwingt, mehrere Instanzen ihrer Spiele zu erstellen und zu verwalten, was zu höheren Kosten und fragmentierten Communities führt.“

„All diese Reibungsverluste bieten uns eine enorme Chance, die Bedürfnisse von Spielern und Entwicklern mit mehreren Geräten zu erfüllen.“

„Wir haben eine andere Vision für die Zukunft der Spiele. Eine Zukunft, in der die Spieler ein einheitliches Erlebnis auf allen Geräten haben. Eine Zukunft, in der Spieler ganz einfach eine große Auswahl an Spielen mit einem breiten Spektrum an Geschäftsmodellen entdecken können. Eine Zukunft, in der mehr Entwickler in der Lage sind, ihre kreativen Visionen zu verwirklichen, ein globales Publikum zu erreichen, ihre Communities zu vereinen und kommerziell erfolgreich zu sein. Eine Zukunft, in der jeder Bildschirm eine Xbox ist.“

„Dies ist eine Zukunft, in der Xbox überall ist – im Einklang mit unserem Versprechen, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ‚die Spiele zu spielen, die sie wollen, mit den Leuten, überall, wo sie wollen.’“